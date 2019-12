El comité de RTVC apoya que se reuniera a toda la plantilla en la celebración del 20 aniversario: "Llega un nuevo tiempo"

El comité de empresa de Radiotelevisión Canaria ha expresado este lunes su "absoluto apoyo" a la decisión del administrador único del ente, Francisco Moreno, de reunir a toda la plantilla en un acto en Las Palmas de Gran Canaria "por primera vez en 20 años de existencia" de la cadena.



El comité de la cadena en Las Palmas ha difundido un comunicado de respuesta a las críticas que varios partidos políticos de la oposición han realizado a esa reunión de la plantilla, firmado por el "Colectivo de trabajadores de Televisión Canaria"



Los representantes de los empleados de la cadena autonómica recuerdan que en 2019 se han cumplido 20 años del nacimiento de Televisión Canaria y su primera emisión (21 de agosto de 1999) y también de su primer informativo (13 de diciembre de 1999).



Y, sobre todo, subrayan el hecho de haber logrado que todos los que realizan los Servicios Informativos de Televisión Canaria lo hagan "perteneciendo a la misma empresa, iniciándose también en 2019 el proceso para equiparar las condiciones laborales de todos".



Recuerdan, en este sentido, que "durante años, trabajar fuera de las centrales de Gran Canaria y Tenerife, especialmente en las islas no capitalinas, supuso cobrar entre un 30 y un 50% menos del salario percibido por el resto de trabajadores, sufrir condiciones de trabajo sin regulación" y estar expuestos a precariedad laboral.



"Desde este año 2019, esa diferencias han empezado a cambiar con la modificación de la Ley de RTVC de diciembre de 2018 y la obligatoria equiparación de salarios que en ella se ordena. Pero hasta este momento, han sido dos décadas de desigualdad y de separación laboral y moral, sufrida especialmente por los trabajadores de las islas no capitalinas", añaden.



Los firmantes de este comunicado defienden que "celebrar un encuentro con motivo de estos 20 años de Televisión Canaria era una forma de remediar una injusticia histórica, permitida por muchos responsables públicos", una especie de "salario moral, insuficiente, sin duda, pero que se les debía a eses trabajadores".



Creen que, además, que el acto permitió a todos los trabajadores de la cadena "poner cara y voz" a compañeros con los que no habían tratado hasta ahora en persona, en un gesto que consideran que debe ser acogido como una muestra de que "ha llegado un nuevo tiempo".



"Todo esto, este mensaje, esta idea, la entendieron y pusieron en práctica Francisco Moreno y su equipo. Conmemorar con dicho encuentro estos 20 años de nuestro medio de comunicación y del primer informativo realizado y emitido por Televisión Canaria, con muchos trabajadores de los que lo hicieron posible ese hito aún en esta casa, fue una gran forma de celebrarlo", aseguras.



Organizar un acto como ese en Canarias, con un territorio fragmentado en islas, agregan, "exige desplazamientos y pernoctaciones, lo que sin duda eleva su coste, y lo aceptamos, aun a sabiendas de que podrían aparecer voces críticas".



"Exigimos que el Parlamento Canario ejecute su función de análisis y fiscalización de nuestro trabajo, así como la gestión de nuestros directivos, pero sin obviar las especiales y difíciles circunstancias que nos han rodeado durante 20 años, con numerosos despidos injustificados y varias huelgas para exigir que se cumplieran los derechos de los trabajadores. Circunstancias que en este 2019 han empezado, por fin, a cambiar", opinan.