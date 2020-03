Sindicatos avalan el cese de la consejera de Sanidad y critican la "desastrosa" gestión del material en la lucha contra el COVID-19

Los sindicatos de la sanidad canaria UGT, CCOO y el Sindicato Médico de Las Palmas han avalado este jueves el cese de Teresa Cruz como consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias y su relevo por Julio Pérez, insistiendo en que "era la crónica de un cese anunciado" si bien abogan ahora por centrar todos los esfuerzos en resolver la crisis sanitaria derivada de la expansión del coronavirus en Canarias.

Se trata de los mismos sindicatos que, mientras Cruz Oval ha sido consejera, amenazaron hasta en dos ocasiones con una huelga en el sector, aunque en ambos casos no contó con el apoyo de otras organizaciones de trabajadores sanitarios ni llegaron a materializarse. Tanto UGT como CCOO se han mostrado siempre partidarios de mantener en la Consejería al equipo de Conrado Domínguez, el exdirector del Servicio Canario de la Salud durante la etapa de Fernando Clavijo como presidente. Ahora, con Domínguez incorporado al Comité de Gestión de la crisis del coronavirus, Cruz Oval ha sido cesada de su cargo.

Fran Bautista, secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT, comenta que "no es el momento de hacer sangre" pero desde su sindicato se había advertido desde hace tiempo de que "había que hacer un cambio".

En su opinión, no se puede dejar en manos de alguien que "no conoce" la sanidad, "la mayor empresa" de la Comunidad Autónoma --el SCS cuenta con más de 30.000 trabajadores-- pero insiste en que ahora todos deben "arremangarse" y "evitar guerras políticas" para sacar la situación adelante.

La consejera de sanidad del gobierno de Canarias, Teresa Cruz Oval. EFE/ Cristóbal García.

Ha dicho que era "necesario" crear la comisión técnica del coronavirus porque hay "gente competente que conoce el sector" y a partir de ahora hay que lograr que todos los profesionales sanitarios "tengan todos los medios posibles", entre ellos apartamentos y hoteles para los trabajadores para que haya tranquilidad para sus familias.

Bautista comenta que el material que ha llegado esta semana es "insuficiente" pero espera que se incremente progresivamente, al tiempo que valora la puesta en marcha del hospital de campaña en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife. "Tenemos que anticiparnos a lo que puede venir", explica.

Asimismo, demanda que haya más test para hacer pruebas a los sanitarios porque están muy expuestos al coronavirus y sobre el nombramiento de Julio Pérez como relevo, resalta que sí conoce el aparato sanitario de la comunidad.

José Alonso, de la federación de Sanidad de CCOO, critica la "ignorancia bestial" y la "prepotencia" de la exconsejera que además "se rodeó de personal nuevo con su mismo nivel de ignorancia" y no se dejaban asesorar. "Así nos ha ido", comenta.

Ha "reventado" al personal de la sanidad pública, según CCOO

En su opinión, el cese "llega tarde pero era obligatorio" porque hay muchos trabajadores "infectados" por el coronavirus debido a que la gestión de compra del material ha sido "desastrosa". "No podía ser peor porque no teníamos material para cuando llegara la ola y cada día me llaman más de 200 compañeros a lágrima viva", sostiene.

Asimismo, critica el "dogmatismo político" de Teresa Cruz porque con su negativa a integrar a la sanidad privada ha "reventado" al personal de la pública y encima ha activado la presentación de ERTEs en la privada al caer la actividad.

Alonso no entiende cómo se ha mantenido la actividad asistencial ordinaria y con citas de trámite en hospitales y centros de salud cuando son un "foco de infección". "Cruz es la peor gestora de la sanidad canaria. Nunca jamás vi algo igual", comenta.

Sobre el nombramiento de Julio Pérez apunta que tiene "conocimiento y talante" y sin el "dogmatismo" de Teresa Cruz, aparte de que "no tiene problemas" para trabajar con Conrado Domínguez, coordinador del comité de emergencia, y se ha rodeado de gente de "probada experiencia".

Los trabajadores "viven un susto detrás de otro"

La presidenta del Sindicato Médico de Las Palmas, Carmen Nuez, apunta que la destitución se veía venir aunque no esperaba que fuera en este "momento", subrayando que las reclamaciones a la Consejería pasaron de ser de tipo laboral a obtener material sanitario.

Ha dicho que los trabajadores viven "en un susto detrás de otro", sin EPI, mascarillas y material de protección en primera línea pero valora que cuando llega alguna partida, como esta semana, "se baja la tensión".

Nuez afirma que los trabajadores necesitan "información transparente" y más formación para hacer frente al coronavirus y por ello espera de Julio Pérez que diga "toda la verdad de lo que está pasando, aunque no guste".

"Aún estamos a tiempo de que el impacto en Canarias sea menos violento", destaca.