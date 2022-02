El Ayuntamiento de Tuineje exige al de Majadahonda una “disculpa pública” por sus comentarios discriminatorios contra los atletas canarios

La alcaldesa de Tuineje (Fuerteventura), Esther Hernández Marrero (PP), ha dirigido una carta a su homólogo de Majadahonda (Madrid) en el que solicita de este Ayuntamiento gobernado por una coalición PP-Vox "una disculpa pública para con el atleta Manuel Anxo Simón Alonso" e invita a su alcalde "a replantearse su opinión sobre el uso de las instalaciones deportivas. La política y la gestión de lo público deben ser herramientas para favorecer la concordia y para propiciar un marco de convivencia seguro y respetuoso, no para generar enfrentamientos gratuitos".

La misiva supone la primera reacción institucional a la noticia publicada por CanariasAhora que revelaba como el acta de la reunión mantenida entre la Asociación de Clubes y Deportistas de Majadahonda (ACDM) con el alcalde de esta ciudad del Oeste de Madrid, José Luis Alvarez Ustarroz (PP), y su concejal de Deportes, Eduardo González-Camino Montojo, recoge textualmente que "respecto al asunto de los lanzadores (de atletismo), el Ayuntamiento de Majadahonda afirma que se hace un uso indiscriminado de las instalaciones por deportistas que son ajenos al padrón de Majadahonda, hasta canarios, lo que deteriora un patrimonio de los majariegos”.

El propio Ayuntamiento de Majadahonda declaró que desconocía "el contexto o el tono en el que haya podido producirse este comentario" y matizaba que "no hay limitaciones al uso en función de la procedencia". Otra noticia de CanariasAhora revelaba que el único atleta canario al que pudo referirse el concejal es Manuel Anxo Simón Alonso, del SG Pontevedra: "Lleva dos años con nosotros, fue sexto de Europa Sub18 en lanzamiento de disco en 2018 con la tercera mejor marca española de la categoría de todos los tiempos. Este año 2022 va primero del ranking Sub23 y quinto absoluto con una marca de 53,54 metros y este fin de semana participa en el Campeonato de España de Lanzamientos Largos de invierno en Motril (Granada).

Anteriormente, también entrenó en las pistas de Valle del Arcipreste (Majadahonda) el atleta del Tenerife CajaCanarias Raúl Noda Marichal, lanzador de peso, medalla de bronce nacional en categoría Sub23, pero volvió a Tenerife por la COVID", señalaba Jorge Gras, que añadió: "El hecho de que haya gente de fuera es una excusa para prohibir el uso del césped, porque hemos tenido gente de fuera durante años y no han puesto ninguna pega. Por eso queremos que esto quede claro y no entrar en polémicas sobre xenofobia y demás. Nosotros no vamos a valorar lo que otros digan, la cosa es que a nosotros nos da igual de donde sean lo atletas, simplemente queremos que todo el que quiera pueda lanzar martillo, que es el principal problema".

La carta de la alcaldesa de Tuineje, que tenía previsto llamar además por teléfono al Ayuntamiento de Majadahonda, dice lo siguiente:

"Estimado alcalde. Me dirijo de esta manera en tu condición de alcalde del Ayuntamiento de Majadahonda, para trasladarte mi repulsa y la del Ayuntamiento que presido a las declaraciones hechas en referencia al uso que hacen deportistas canarios de las instalaciones deportivas que tienen en su municipio. Flaco favor se hace a la concordia y a los valores que deben inspirar el deporte, cuando se emiten declaraciones como la suya y la de su concejal de Deportes, con matices despectivos hacia la ciudadanía de Canarias; una tierra solidaria con amplio bagaje de buena convivencia entre personas nacidas en multitud de lugares.

En nuestro municipio existe la única pista de atletismo de la comarca sur de la isla de Fuerteventura, que es usada por multitud de deportistas. En estas instalaciones se formó el atleta canario Manuel Anxo Simón Alonso. Un deportista referente de nuestra tierra y del que nos sentimos profundamente orgullosos. Como alcaldesa, me llena de orgullo que las instalaciones deportivas de mi municipio se usen por deportistas de cualquier disciplina y procedencia. Ello nos ha llevado a encontrarnos en la licitación de la mejora de la pista de atletismo de Gran Tarajal, para que pueda seguir siendo usada. Le ruego una disculpa pública de su Ayuntamiento para con el atleta Manuel Anxo Simón Alonso y le invito a replantearse su opinión sobre el uso de las instalaciones deportivas. La política y la gestión de lo público, deben ser herramientas para favorecer la concordia y para propiciar un marco de convivencia seguro y respetuoso; no para generar enfrentamientos gratuitos. Sin otro particular, le traslado mi cordial saludo. En Tuineje, a 16 de febrero de 2022. La alcaldesa".