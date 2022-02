El discóbolo canario Manuel Anxo Simón, objeto del comentario despectivo del concejal de PP-Vox por usar la pista de Majadahonda

"Respecto al asunto de los lanzadores, el Ayuntamiento de Madrid afirma que se hace un uso indiscriminado de las instalaciones por deportistas que son ajenos al padrón de Majadahonda, 'hasta canarios', lo que 'deteriora un patrimonio de los majariegos”. La reproducción de esta frase que viene recogida en el acta de la Asociación de Clubes y Deportistas de Majadahonda (ACDM) por parte de Canarias Ahora y que refleja el contenido de una reunión con el alcalde y concejal de la coalición de Gobierno PP-Vox en el municipio de Majadahonda (Madrid) ha originado una oleada de reacciones. Medios de comunicación en Madrid y redes sociales se han interesado por este caso y el acta, que se recogía en una nota de prensa de la ACDM que fue publicada por varios medios locales, fue confirmada por el secretario de la asociación, José Alcolea. El directivo se reafirma en que lo escuchó en la reunión con el alcalde y concejal, al tiempo que recuerda que el acta ya fue validada por el resto de la Junta Directiva. Fuentes municipales oficiales del Ayuntamiento de Majadahonda consultadas por este periódico para dar su versión señalaron que desconocían "el contexto o el tono en el que haya podido producirse este comentario u otros. Lo importante es que es una instalación excelente en un excelente estado de conservación y en la que no hay limitaciones al uso en función de la procedencia".

Por su parte, el entrenador del Grupo de Lanzamientos de Majadahonda, Jorge Gras, que fue entrevistado por varios medios de comunicación a raíz de la noticia, ha confirmado también que el único atleta canario al que pudo referirse el concejal es Manuel Anxo Simón Alonso, del SG Pontevedra: "Lleva 2 años con nosotros, fue sexto de Europa Sub18 en lanzamiento de disco en 2018 con la tercera mejor marca española de la categoría de todos los tiempos. Este año 2022 va primero del ranking Sub23 y quinto absoluto con una marca de 53,54 metros y este fin de semana participa en el Campeonato de España de Lanzamientos Largos de invierno en Motril (Granada). Anteriormente, también entrenó en las pistas de Valle del Arcipreste (Majadahonda) el atleta del Tenerife CajaCanarias Raúl Noda Marichal, lanzador de peso, medalla de bronce nacional en categoría Sub23, pero volvió a Tenerife por la COVID".

Jorge Gras señala que posee integrantes de 13 municipios de la Comunidad de Madrid (Majadahonda, Pozuelo, Boadilla, Parla, Moralzarzal, Becerril de la Sierra, Tres Cantos, Leganés, Fuenlabrada, Valdemorillo, San Sebastián de los Reyes, San Martín de Valdeiglesias y Madrid capital) mientras que de fuera de Madrid posee atletas de Guadalajara y estudiantes que han venido a Madrid procedentes de Zaragoza, Valladolid e Irún, así como el citado Manuel Anxo Simón Alonso, de Fuerteventura. Por qué se fijó el concejal en el canario y no en el resto de los lugares de procedencia es algo que el Ayuntamiento aún no ha podido aclarar.

"Nadie se Majadahonda se ha quedado fuera de las pistas por la presencia de otro atleta, ya sea de Canarias o de cualquier lugar de España", quiere precisar el entrenador Jorge Gras. "De vez en cuando vienen chavales de los grupos de la escuela a probar los lanzamientos pero si alguien de Majadahonda quiere venir a lanzar tiene hueco siempre. Ojalá viniera más gente, pero es un deporte minoritario que intentamos fomentar admitiendo a todo el que quiera lanzar, venga de donde venga". En este sentido, el preparador indica que "todos los atletas pagan sus cuotas al Club de Atletismo de Majadahonda, que es en quién repercute el dinero. Al final queremos que quede claro que de donde sea cada uno tiene que dar igual mientras todos cumplan con sus pagos. El hecho de que haya gente de fuera es una excusa para prohibir el uso del césped, porque hemos tenido gente de fuera durante años y no han puesto ninguna pega. Por eso queremos que esto quede claro y no entrar en polémicas sobre xenofobia y demás. Nosotros no vamos a valorar lo que otros digan, la cosa es que a nosotros nos da igual de donde sean lo atletas, simplemente queremos que todo el que quiera pueda lanzar martillo, que es el principal problema".