'Campanitas', el cortometraje contra el abandono y la soledad en personas mayores en Navidad

La mesa está puesta y el pollo al horno con almendras, listo para servir. Ella, que ya no cuenta con la compañía de su marido, espera a sus hijos y nietos para partir el año juntos. Con la radio de fondo, empieza a recordar los momentos en los que su compañero y ella eran jóvenes. "Estas criaturas no aparecen", suspira. El pollo se enfría y nadie coge el teléfono. No puede esperar más, el año se acaba y empieza el otro. Se tiene que comer las 12 uvas, sola, al son de las campanadas.

Esta es la realidad que trasladan nueve alumnos de Lenguaje y Narrativa Audiovisual, de la Universidad Fernando Pessoa Canarias, en Campanitas, un cortometraje elaborado por ellos mismos que denuncia el abandono de las personas mayores por parte de sus propios familiares. Su profesora, Julia Lamas, asegura que los jóvenes, de entre 18 y 19 años, invirtieron tiempo de su tiempo libre para lanzar esta campaña.

En España, más de dos millones de personas viven solas, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Estos mayores, que son los que más sufren esta soledad, "una vez nos cuidaron a nosotros", han querido indicar los alumnos en el corto. Por este motivo, apelan a su cuidado y a abandonar la indiferencia hacia ellos, lo que describen como un "maltrato".