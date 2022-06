Canarias, la fábrica de la música urbana que suena en todo el mundo: ''Los ritmos latinos que llegan a España entran por las Islas''

Las Islas Canarias son un lugar privilegiado para hacer música. La situación geográfica del Archipiélago y sus vínculos históricos con América Latina y África han convertido a la región en la fábrica de los talentos de la música urbana que suenan en todo el mundo. Maikel de la Calle o PtaZeta son algunos de los artistas que han nacido en los barrios de las Islas. Sus nombres ahora suenan en todos los rincones. El programa emitido en Televisión Canaria Informe Trópico ha hecho este domingo un recorrido por los cimientos de este género y por su futuro. ''Esto es solo el principio. La música urbana ha sido aceptada hace muy poco'', contó Maikel de la Calle.

La música que nace en los barrios de Canarias y triunfa en todo el mundo

Aunque ahora la música urbana no entiende de lugares ni de clases sociales, su origen está en los barrios humildes. En Canarias, donde un 30% de la población está en situación de pobreza, muchos jóvenes han transformado la exclusión en éxito. Maikel de la Calle creció en San Isidro, en el sur de Tenerife. Cuando era un niño perdió a su madre y la música fue su escapatoria. Sin salir de la isla alcanzó millones de reproducciones en YouTube con su versión de la canción de Justin Bieber Love Yourself. El artista sostiene que las redes sociales son en la actualidad un trampolín para alcanzar el éxito, aunque él ha decidido mudarse a Madrid para seguir con su trayectoria. ''Al final, la capital es la capital'', cuenta el cantante.

En Gran Canaria, otra de las artistas que ha alcanzado el reconocimiento internacional es Ptazeta. Dos años después de publicar sus primeras canciones ha fichado por la discográfica Interscope, por la que han pasado Billie Eilish, Eminem, Kendrick Lamar o Lady Gaga. Junto a ella siempre está Juacko, productor musical. El artista asegura que el trabajo de los productores es cada vez más reconocido dentro de la música urbana, así como también el de los cámaras o los compositores.

Todos los ritmos latinos que triunfan en España entran por Canarias. Es el caso del reguetón, que llegó al país a través del grupo K-Narias, integrado por las hermanas Gara y Loida. Las dos crecieron en el barrio de Añaza, en Santa Cruz de Tenerife. En él, como en muchos otros de la comunidad autónoma, han vivido siempre familias que sobreviven con menos de 400 euros al mes y personas que tratan de esquivar la exclusión a través de las drogas. A partir de 2006, Añaza también pasó a la historia de la música como el pueblo que trajo este género a España.

El machismo y el clasismo en la música

Este triunfo también supuso en muchas ocasiones un obstáculo para K-Narias. ''Muchas veces nos discriminaban por tener un origen humilde o nos hacían cantar gratis en eventos en los que a otros artistas que venían de fuera sí les pagaban'', contaron las cantantes en Informe Trópico.

El machismo también las ha perseguido dentro y fuera de la música. ''Me dijeron que cuando me quedara embarazada se iba a acabar mi carrera. Me lo repitieron tanto que me lo terminé creyendo'', cuenta Gara, que ahora espera un bebé. Cuando supo que iba a ser madre, sintió miedo. ''Pensé que ya no nos iban a contratar''. Sin embargo, el grupo continúa cosechando éxitos como el último, estrenado este año y titulado Mi bebé.

En el programa, las artistas Ms Maiko y Mel Ömana también han debatido sobre la sexualización y la cosificación de la mujer en la música urbana. ''Yo hablo de la sexualidad pero no para empoderar a las mujeres, sino a todas las personas. Hablar de una mujer como un objeto no empodera tampoco a los hombres'', señaló Mel Ömana. ''¿Hasta qué punto es la música la que tiene mensajes machistas y no la sociedad de la que salen los artistas?'', cuestiona la cantante.

Ms Maiko también recordó cómo su música crítica y reivindicativa también le ha traído problemas en su carrera. ''Una vez canté en un concierto una canción que criticaba las prospecciones petrolíferas que el exministro Soria pretendía implantar en Canarias. En la televisión, retransmitieron todas las canciones menos la mía''.