Canarias incrementa las cuantías de las prestaciones para el cuidado de personas dependientes: así quedan a partir de abril

Una persona (en su gran mayoría son mujeres) que cuide actualmente en Canarias de un familiar con grado de dependencia tres (el más alto) pasará de cobrar 387 euros mensuales a 504, un 30,02% más. Este jueves, el Consejo de Gobierno ha aprobado un nuevo decreto por el que se regulan las condiciones y las cuantías máximas de las prestaciones económicas vinculadas al servicio (PEVS) y la de cuidados en el entorno familiar ( PECEF), lo que supone un incremento que oscila entre el 10 y el 30% en algunos casos.

Según informan desde la Consejería de Derechos Sociales, la medida entrará en vigor en abril de 2023 y se realizará de oficio por la Dirección General de Dependencia y Discapacidad del Gobierno de Canarias. Se estima que beneficie de forma inminente a más de 20.000 personas.

Se trata de un beneficio que estiman que sea progresivo, con 24.022 personas beneficiarias en diciembre de 2023 y 29.422 en 2024. Para lograrlo, se anuncia un incremento de financiación 12,3 millones de euros en 2023, de manera que se alcancen los 97 millones de euros de inversión en prestaciones económicas en 2023. Al siguiente año, la Consejería asegura que la inversión llegará a los 126 millones.

¿En qué cambia la Prestación Vinculada al Servicio?

Cabe recordar que la Prestación económica vinculada al servicio (PEVS) es una cuantía mensual cuyo objetivo es contribuir a la financiación del coste del servicio que se determine en el Programa Individual de Atención (PIA) de la persona en situación de dependencia, cuando por inexistencia o insuficiencia de servicios públicos o concertados en la red del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, no sea posible el acceso a los mismos.

El nuevo proyecto de Decreto recoge que para acceder a ellas las personas beneficiarias sean residentes en Canarias y reúnan los requisitos específicos previstos para el acceso al servicio o servicios de atención, a los que se vincula la prestación. Es decir, que tengan plaza u acceso a prestación del servicio, en centro o por persona o entidad privada, con o sin ánimo de lucro, debidamente acreditados y que el Programa Individual de Atención (PIA) de la persona en situación de dependencia determine la adecuación de esta prestación.

Según informa la Consejería, se aplicarán para esos casos cuantías máximas, en función del grado de dependencia reconocido: 800 euros para Grado III (gran dependencia); 477,25 euros para Grado II (dependencia severa) y 336 euros para Grado I (dependencia moderada).

Hasta ahora, las cuantías eran de 715 euros mensuales para grado III, 426 euros para grado II y 300 euros para grado I. Es decir, se establece un porcentaje de incremento lineal en torno al 12%.

¿Qué novedades hay para cuidadoras no profesionales?

Por otro lado, la Prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a personas cuidadoras no profesionales (PECEF) es una cuantía económica que pretende contribuir a la cobertura de los gastos derivados de la atención específica prestada en el domicilio de la persona que se encuentre en situación de dependencia. Se trata de una atención que es prestada por una persona de su familia o de su entorno, no vinculadas a un servicio de atención profesionalizada. “Esta prestación únicamente se podrá conceder cuando no sea posible el acceso a un servicio o, en su defecto, a una prestación económica vinculada al servicio, debido a la inexistencia de recursos públicos o privados acreditados”, detalla el proyecto.

Además, la concesión de esta prestación debe conllevar la designación de una persona cuidadora no profesional, que deberá asumir directa y personalmente la responsabilidad del cuidado y atención de la persona en situación de dependencia. A partir de abril, se establecen nuevas cuantías máximas; 504 euros para Grado III; 319,08 euros para Grado II y 180 euros, para Grado I.

Hasta ahora, las cuantías oscilaban los 387 para Grado III, 268 para Grado II y 153 euros para las cuidadoras de dependientes con grado I. Por tanto, se establece un incremento lineal en torno al 18% respecto a las cuantías vigentes en la actualidad para los grados de “dependencia severa” y “dependencia moderada” (Grados II y I), y fijar un porcentaje de incremento del 30% respecto a la cuantía actualmente vigente para quienes cuidan de personas con “gran dependencia” o Grado III.

“El incremento significativo de la cuantía para el Grado III se justifica en la necesidad de dar prioridad a la cuantía de la prestación que va dirigida a aquellas personas que precisan mayor intensidad de atención”, apuntan desde la Consejería.

El estado de las prestaciones según en el último dictamen de Dependencia

Ambas prestaciones aparecen recogidas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia y según el último Dictamen de la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, Canarias cerró el año 2022 con “un fuerte incremento de 9.918 nuevas prestaciones”, de las cuales la mayor parte de las mismas las destinó a PEVS (38%); y PECEF (37%), el porcentaje restante se distribuye en escasas tasas de reposición respecto al ejercicio precedente, a excepción del aumento del 8% en la teleasistencia.

El dictamen reflejaba que las prestaciones vinculadas al servicio ofrecidas este año se han destinado a ayuda a domicilio y atención residencial y ocupan ya el 31,1% de la cartera de servicios canaria (frente al 10,84% nacional) que da atención a más de 12.018 personas dependientes. Estas personas son atendidas con un coste medio mensual d e 399,49 euros mensuales en términos similares a los 411 euros de media que destinan el resto de comunidades autónomas.

No obstante, el informe de la asociación estatal también recordaba que esta comunidad autónoma aún mantiene porcentajes muy bajos en servicios fundamentales como la teleasistencia (4,7%) y una casi inexistente directa de ayuda a domicilio (1,2%) si bien hay que tener en cuenta las 8.253 PEVS que se destinaron a realmente al subtipo de Ayuda a Domicilio.

Los retos de Canarias en dependencia, tras el último dictamen.