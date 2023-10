El centro sociosanitario investigado por la Fiscalía por presuntos malos tratos dice ahora que no dará agua del grifo a los usuarios

Grupo 5 Acción y Gestión Social, entidad que gestiona los centros de atención a personas con discapacidad intelectual (CADI) de Gran Canaria, ha anunciado este miércoles que da marcha atrás en su decisión de dar agua de grifo a sus usuarios, al tiempo que ha defendido que no se le ha impuesto ninguna sanción por su actuación en estos recursos.

Grupo 5 ha emitido un comunicado en el que ha querido salir al paso de las informaciones que se han publicado los últimos días en base a las denuncias que tres familias de usuarios del CADI de San Juan de Las Longueras, en Telde, han hecho sobre las condiciones en que se encuentran sus familiares atendidos en dicho recurso, y que han motivado que la Fiscalía abra un procedimiento de diligencias informativas civiles para esclarecer lo que ocurre.

Ha insistido en que durante el año que llevan al frente de la gestión de este centro de atención “no han recibido ninguna denuncia ni queja formal por parte de familiares de los usuarios”, ni tampoco “sanción, denuncia o notificación de irregularidades por parte de las autoridades encargadas de supervisar el servicio y realizar inspecciones periódicas”.

De hecho, han señalado, en la última inspección que llevó a cabo el Cabildo de Gran Canaria hace dos semanas “no detectó nada anómalo, ni observó ninguna irregularidad en el servicio”.

Y, aunque han reconocido que fueron conscientes desde el principio de las quejas de una de las familias que han denunciado en la Cadena SER la situación en el centro, han afirmado que se hicieron cargo de las mismas y que no han recibido ninguna otra “por las vías establecidas”.

Sobre su decisión de retirar el agua embotellada para empezar a dar agua del grifo, han anunciado que dan marcha atrás con esa decisión para “contribuir a la estabilización de la situación en los centros”.

Han tomado esta determinación “como muestra de nuestro compromiso con la calidad asistencial y la atención centrada en la persona, y nuestra voluntad de continuar trabajando de manera conjunta con el Cabildo en la mejora de la atención prestada y de su viabilidad, así como con las familias de las personas usuarias”.

Y han explicado que estudiaron utilizar el agua de grifo porque los informes del Ministerio de Sanidad reflejan que el agua de Las Palmas de Gran Canaria es potable para consumo humano y porque en los pliegos del servicio no se establece de manera específica que tengan que usar agua embotellada.

Este martes, el Cabildo de Gran Canaria exponía que desconocían esta situación. La consejera Isabel Mena explicó en la mañana de este martes que la pasada semana se reunió con las asociaciones de madres y padres de los centros pero que “en ningún caso los representantes de las AMPAS pusieron esta cuestión sobre la mesa”. Explicó que en los canales habituales de los centros sociosanitarios hay un libro de incidencias y también hay un canal de comunicación de denuncia de los propios familiares. No obstante, en ellos “no consta ninguno de esos hechos denunciados ante los medios ni tampoco se ha recibido en el IASS denuncia o queja de ninguno de estos hechos. Con esto no quiero decir que los esté negando, quiero decir que no constan”, remarcó.

“Desde luego, si se ratificara por la Fiscalía que estos hechos sucedieron, que los cuidados no están siendo los que deben ser para estos familiares, el Cabildo actuaría de manera inmediata como lo ha hecho siempre. Pero como dije antes, ahora mismo no nos consta ni siquiera una queja formal al Cabildo sobre estos hechos en el último año”, insistió.

Sobre el tema de no servir agua embotellada, Mena aclaró que “está absolutamente fuera de lugar y así se lo hicimos saber a la empresa desde el primer momento”. “Estamos haciendo un seguimiento diario desde que la empresa hizo esa propuesta, en los cuatro CADI, cada mañana desde la Inspección se hace un seguimiento diario de la cantidad de agua embotellada que hay en cada uno de los centros. Por tanto, garantizamos que va a haber suministro de agua embotellada continuado y así va a seguir siendo. En ningún momento ha dejado de haber agua embotellada en estos centros”, remarcó.