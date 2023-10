La Fiscalía investiga presuntos malos tratos a usuarios de un centro sociosanitario de Gran Canaria

La Fiscalía de Las Palmas investiga los supuestos malos tratos a usuarios del centro de atención a personas con discapacidad intelectual de San José de Las Longueras, dependiente del Cabildo de Gran Canaria, denunciados por tres familias que también aseguran que se les dejará de ofrecer agua embotellada por orden de su dirección.

Así lo han dado a conocer esta semana tres familias a la Cadena Ser en Las Palmas, que ha difundido en su página web fotografías que muestran el mal estado de las instalaciones de este centro, ubicado en el municipio grancanario de Telde, y el aparente abandono de algunos de sus usuarios, que aparecen con ropas orinadas.

La Fiscalía de Las Palmas investiga estos hechos desde este martes, cuando ha abierto diligencias informativas civiles para pedir informes a las administraciones competentes sobre la actividad cotidiana del centro, según ha confirmado a la agencia EFE su portavoz.

Concretamente, el Ministerio Público se dirigirá al servicio de inspección de la Consejería de Bienestar Social del Gobierno canario y al Instituto de Atención Social y Sociosanitaria del Cabildo de Gran Canaria (IASS). En función de la información que trasladen estos entes públicos, seguirá indagando la posible comisión de los supuestos delitos denunciados, han agregado las fuentes de la Fiscalía.

Desde el Cabildo de Gran Canaria, la consejera Isabel Mena explicó en la mañana de este martes que la pasada semana se reunió con las asociaciones de madres y padres de los centros pero que “en ningún caso los representantes de las AMPAS pusieron esta cuestión sobre la mesa”. Explicó que en los canales habituales de los centros sociosanitarios hay un libro de incidencias y también hay un canal de comunicación de denuncia de los propios familiares. No obstante, en ellos “no consta ninguno de esos hechos denunciados ante los medios ni tampoco se ha recibido en el IASS denuncia o queja de ninguno de estos hechos. Con esto no quiero decir que los esté negando, quiero decir que no constan”, remarcó.

Mena indicó que en lo que va de año se han realizado 11 inspecciones a este centro. “Desde la Consejería procuramos que se inspeccionen al menos una vez al mes cada uno de los centros sociosanitarios del Cabildo. Tenemos un servicio de inspección propia con trabajadores públicos que se encargan de garantizar el buen funcionamiento del centro y cuando algo va mal en el centro se hacen los requerimientos oportunos para reconducir la situación”, agregó.

“Creo que en casos como este, donde hay denuncias de particulares aunque no correspondan a la asociación de madres y padres, lo lógico es que haya una investigación de la Fiscalía y que sea la Fiscalía, que tiene los medios adecuados, haga el informe pertinente. ”Desde luego, si se ratificara por la Fiscalía que estos hechos sucedieron, que los cuidados no están siendo los que deben ser para estos familiares, el Cabildo actuaría de manera inmediata como lo ha hecho siempre. Pero como dije antes, ahora mismo no nos consta ni siquiera una queja formal al Cabildo sobre estos hechos en el último año“, insistió.

Estas familias aseguran que sus hijos llegan a casa con golpes, con las sillas de ruedas rotas y con la ropa interior sucia, tal y como han contado a Ser Las Palmas. Este centro especializado, dependiente del IASS, que preside la consejera insular del área, Isabel Mena (PSOE), está gestionado desde octubre de 2022 por la empresa Grupo 5 Acción y Gestión Social.

Sobre el tema de no servir agua embotellada, Mena aclaró que “está absolutamente fuera de lugar y así se lo hicimos saber a la empresa desde el primer momento”. “Estamos haciendo un seguimiento diario desde que la empresa hizo esa propuesta, en los cuatro CADI, cada mañana desde la Inspección se hace un seguimiento diario de la cantidad de agua embotellada que hay en cada uno de los centros. Por tanto, garantizamos que va a haber suministro de agua embotellada continuado y así va a seguir siendo. En ningún momento ha dejado de haber agua embotellada en estos centros”, remarcó.