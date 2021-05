La página web para pedir cita previa para vacunarse contra la COVID-19 en Canarias colapsa ante la avalancha de solicitudes

La página web que ha facilitado la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias este lunes para pedir cita previa para vacunarse contra la COVID-19, independientemente de la edad y la isla de residencia, avanza a trompicones pocos minutos después de anunciarse su puesta en funcionamiento ante la gran avalancha de solicitudes.

"Mucha gente ya ha rellenado el formulario, pero la avalancha de peticiones está haciendo que haya problemas con los servidores que se están solucionando", apuntan fuentes de Sanidad. "Una vez mas: paciencia y pedimos que no bloqueen la web si no necesitan el servicio", concluyen. Asimismo, desde la consejería insisten en que los interesados deben rellenar el formulario, y no deben presentarse en los puntos de vacunación sin cita previa.

La web funciona a trompicones y con caídas recurrentes, lo que está caldeando los ánimos de los canarias que ya quieren recibir la primera dosis. No obstante, con un poco de paciencia ya muchos isleños han recibido la confirmación de que su solicitud se ha registrado

Ya funciona… por fin he podido apuntarme! pic.twitter.com/8u3TYEjAaY — Vanessa (@vanessaexposito) 24 de mayo de 2021

Debe de haber muchísima demanda, porque funciona regulera... Pero 😁 pic.twitter.com/9oVOYcTDBY — Borja (@borjayyaesta) 24 de mayo de 2021

La Consejería ha puesto desde este lunes a disposición de todos los interesados un formulario web en el que cualquier residente canario, independientemente de su edad y de la isla en la que resida, puede solicitar cita previa para ser vacunado contra la COVID-19.

En esta herramienta el usuario cumplimentará un sencillo formulario rellenando los campos de nombre completo, DNI o NIE y teléfono móvil de contacto, ha precisado Sanidad en un comunicado.