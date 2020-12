Cristina Ramos arrasa en 'Tu cara me suena' y dona todo su premio al Banco de Alimentos de Las Palmas de Gran Canaria

La cantante grancanaria ha donado un premio de 3.000 euros de Tu cara me suena al Banco de Alimentos de Las Palmas de Gran Canaria después de lograr su segunda victoria en la octava edición del programa televisivo interpretando I Am What I Am de Shirley Bassey. Tras la actuación, y entre las ovaciones del público, los miembros del jurado se deshicieron en palabras a la grancanaria.

Ramos obtuvo un pleno tanto por parte del jurado como del público en un número que los jueces no dudaron en calificar de "histórico". Incluso Manel Fuentes, presentador del programa de Antena 3, al acabar la actuación se aventuró a decir que nunca, en todas las ediciones del programa, se había alcanzado tal nivel de intensidad.

Visiblemente emocionada, la grancanaria explicó que donaba el premio al Banco de Alimentos de su ciudad, Las Palmas de Gran Canaria, apelando a los difíciles momentos que están viviendo en las Islas por culpa de la pandemia.

La cantante vuelve a llevarse el 12 del público, al igual que en la gala de la semana pasada cuando interpretó el aria imposible de la película El Quinto Elemento y en la que quedó empatada en primer lugar con Nerea.

Cristina Ramos, que actuará el próximo viernes en la Catedral de Santa Ana de Las Palmas de Gran Canaria, está a punto de lanzar su primer álbum, Superstar.