Los damnificados por el volcán de La Palma conmemoran el aniversario con una manifestación: ''La gestión ha sido un desastre''

El próximo lunes 19 de septiembre se cumple un año desde que comenzó la erupción volcánica de Cumbre Vieja. Más allá de los actos políticos, los damnificados de La Palma conmemorarán el aniversario con una manifestación para criticar la ''desastrosa gestión'' de la emergencia. El presidente de la Plataforma de Afectados por el Volcán de Cumbre Vieja, Juan Fernando Pérez Martín, denuncia que el pueblo palmero ha sido olvidado por las administraciones públicas. ''La gestión de las ayudas, de todas ellas, ha sido un desastre. No se pueden tolerar semejantes actitudes que llevan a los afectados a un callejón sin salida'', critica.

Bajo el lema ''Haz que el silencio sea un grito'', la marcha comenzará el lunes a las 19.30 horas en instituto Eusebio Barreto hasta la Plaza de España, en Los Llanos de Aridane. ''Han perdido un tiempo precioso en iniciativas que solo llevan a ninguna parte'', insiste Pérez Martín en el comunicado que acompaña a la convocatoria de la manifestación. La Plataforma exige a las autoridades una atención ''más contundente y más empatiza'' y ''no instalarse en la complacencia de que todo está perfecto''.

Desde que comenzó la emergencia hasta la actualidad se han sucedido en la isla diversas manifestaciones. El 22 de febrero, cientos de personas recorrieron el camino que une el IES Eusebio Barreto y la Plaza de España. En ella, los vecinos ya pidieron la agilización de las ayudas económicas, el fin de la especulación con los alquileres y la mejora de la calidad de las viviendas ofrecidas a los afectados. ''A nuestro juicio, las casas tipo contenedor que han llegado a la isla no reúnen las condiciones'', alertaron entonces. “Nos quieren robar la esperanza”, “Un poco de respeto”, “Te invito a mi casa contenedor” o “Sin vivienda, sin tiempo, pero en la lucha'' fueron algunas de las frases que se pudieron leer entonces en las pancartas que alzaban los palmeros y palmeras.

En Tazacorte, cientos de vecinos también se han movilizado para conseguir que el Gobierno de Canarias reconsidere el trazado previsto para la conocida como carretera de la costa. Esta es una de las obras consideradas de emergencia para reconstruir La Palma tras la erupción y pretende conectar el puerto de Tazacorte y el núcleo turístico de Puerto Naos. Las coladas y los gases que emanan del volcán han transformado este último en un pueblo fantasma, puesto que los gases tóxicos hacen inhabitables sus calles.

''No nos quiten lo poco que dejó el volcán'' es el reclamo de los vecinos que podrían verse afectados por el proyecto actual de esta vía. Propiedades de al menos 70 familias de los barrios de La Marina, San Borondón y Las Cabezadas podrían verse afectadas por el recorrido. Los palmeros elaboraron una campaña que ha reunido en change.org cercad e 30.000 firmas. Cecilia, una de las portavoces de la plataforma de afectados por la carretera de la costa, celebra la movilización: ''Tenemos fama de ser una población muy tranquila. Tal vez si hubieran intentado hacer la carretera antes de la erupción no habríamos reaccionado, pero el volcán nos ha quitado tanto que ya no tenemos nada que perder. Contra la naturaleza no pudimos hacer nada, pero ahora sí''.

La campaña impulsada pone en cuestión que exista una emergencia real de construir esta vía. “El trazado por el que protestamos es solo para reducir el tráfico en la carretera de San Borondón, que está en uso y se encuentra aproximadamente a 200 metros de este trazado propuesto. Si no hubiera más alternativa para conectar El Valle tendría que hacerse, pero ahora hay otras dos obras de carreteras en las que se está trabajando sobre el terreno arrasado por el volcán que cubrirán este tramo”, apunta la campaña. Las reivindicaciones del pueblo palmero fueron atendidas por el Parlamento regional, que acordó instar al Ejecutivo autonómico a que reconsiderara el trazado de esta carretera.

535 millones entregados

El último informe de Medidas y ayudas para la emergencia y la reconstrucción de La Palma, elaborado por los gobiernos de España y Canarias, cifra en 535,33 millones de euros las ayudas ya entregadas a 8 de septiembre de 2022. Según este documento, se han firmado 6.810 expedientes de las 7.860 solicitudes de ayuda recibidas.

Del total de dinero invertido, 242,36 millones de euros han sido destinados a ayudas para vivienda y alojamiento a personas afectadas por la erupción; 88,4 millones para apoyo al empleo y para paliar la emergencia social; 77 millones para empresas, autónomos y sectores económicos y 127 millones para otras medidas como montaje de desaladoras, el inicio de las obras de un embarcadero en La Bombilla o la adjudicación de la nueva carretera de la costa entre Tazacorte y Puerto Naos.