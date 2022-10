La Diputación del Común solicita información a Sanidad para esclarecer si se están suspendiendo contratos por embarazo

La Adjunta Especial de Igualdad entre Mujeres y Hombres y Violencia de Género de la Diputación del Común, Beatriz Barrera, se ha comprometido este lunes con una representación de casi 70 médicas del Servicio Canario de Salud (SCS) a solicitar un informe a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias para aclarar si persiste la práctica de no renovar o interrumpir contratos en caso de embarazo.

Barrera también se va a reunir con responsables públicos de la Consejería de Sanidad para mediar, conseguir que ambas partes se sienten y traten de resolver este problema que afecta a decenas de médicas y facultativas especialistas de área de Canarias.

El objetivo, recoge un comunicado de la Mesa de Confluencia de Médicos y Facultativos de Canarias, es saber si hay instrucciones generales que tengan en cuenta que una baja por maternidad es una incapacidad temporal transitoria o baja por maternidad y que esto no puede condicionar una renovación contractual.

“Lo que no podemos es adoptar prácticas que desincentiven la maternidad”, ha agregado Barrera.

Las representantes de esas trabajadoras afectadas --Dácil García por el Hospital Universitario de Canarias y Purificación Ramírez en representación del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria-- presentaron a Barrera sus quejas y quedaron emplazadas para otra próxima reunión en donde le harán llegar toda la documentación que evidencia que las afectadas por la suspensión de contrato sufren un “doble perjuicio”.

Por un lado, apuntan, el daño moral infligido por su no renovación estando embarazadas y, por otro, la no computación del tiempo sin contrato durante su embarazo a efectos de la baremación en los procesos extraordinarios de consolidación de plantilla.

Igualmente han explicado que disponen de evidencias de este modo de actuar del SCS, aún estando una instrucción en vigor que las protege desde 2018.

De esta forma, indican, “no cabe lugar a dudas de que las señaladas instrucción e intención que articulan, no han sido, no son, y en consecuencia no serán suficientes para erradicar esta lacra de discriminación de género, instalada aún hoy en el seno del Servicio Canario de Salud”.