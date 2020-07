Multitudinaria fiesta en un barco en Gran Canaria sin distancia de seguridad ni mascarillas y en plena ola de rebrotes

77 personas celebraron este domingo a las 16.30 horas una fiesta en un barco al sur de Gran Canaria, en el municipio de Mogán. Un vídeo al que ha tenido acceso este periódico muestra cómo ninguna de ellas llevaba mascarilla durante el trayecto en la embarcación ni respetaba la distancia de seguridad de dos metros recomendada por el Ministerio de Sanidad. El organizador del evento ha explicado a este medio que se tomó la temperatura a cada uno de los asistentes con un termómetro digital antes de que subieran al barco. También se les facilitó gel desinfectante y se les recordó que debían utilizar la mascarilla durante toda la estancia en la embarcación, que fue arrendada, según la empresa propietaria, Bahía Cat, durante cinco horas.

"Una vez a bordo, se le dijo a todo el mundo que la mascarilla tenía que seguir, pero yo no puedo estar encima de nadie ni obligar a nadie a nada. Es cosa de cada uno. La multa es a cada persona así que es responsabilidad de cada uno. Yo, por mi parte, estuve con la mascarilla todo el tiempo y no me la quité en ningún momento", ha declarado el organizador. La compañía también ha asegurado que estuvo presente durante la entrada de los invitados para comprobar que se cumplía con todas las normas sanitarias para prevenir la propagación de la COVID-19. El arrendatario defiende además que no quiso completar el aforo de 120 personas permitido en el barco, sino que se limitó a ocupar el 64%. La Guardia Civil del Puesto Puerto Rico-Mogán ha indicado a este periódico que no tuvo constancia de la celebración.