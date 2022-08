Gus Gus, Nacho Vegas, The Hooten Hallers y Wasabi Cru, protagonistas del ciclo de conciertos Eat to the Beat en Gran Canaria

Cuatro artistas, dos internacionales y dos nacionales, protagonizan un ecléctico y bien templado menú sonoro con el que el ciclo de conciertos Eat to the Beat afronta su sexta edición, que se celebra en la capital grancanaria los próximos 21 y 29 de octubre y 5 de noviembre. Un proyecto organizado por Salan Producciones en colaboración con el Área de Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la Fundación Canaria Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran Canaria, que este año presenta como novedad la incorporación del escenario del Espacio Miller, en el parque de Santa Catalina, junto a la sala Jerónimo Saavedra en el Auditorio Alfredo Kraus, en el que tendrán lugar dos de los cuatro conciertos de Eat to the Beat.

El soul y jazz sofisticado de la formación malagueña Wasabi Cru, el enérgico pulso blues rock de los estadounidenses The Hooten Hallers, la orfebrería sonora del asturiano Nacho Vegas, y la electrónica de baile que predica la banda islandesa Gus Gus, son protagonistas de este ciclo de conciertos cuyas entradas ya están a la venta, en la web del Auditorio Alfredo Kraus, https://auditorioalfredokraus.es/ciclo/eat-to-the-beat/59 y en el portal Entrees.es. El Auditorio ha puesto a la venta un bono para los dos conciertos que acoge de este ciclo, Wasabi Cru el 21 de octubre, y The Hooten Halers el 29 de octubre, al precio de 30 euros.

La primera de las citas del ciclo Eat to the Beat en 2022 llega el viernes 21 de octubre, a las 20.30 horas, en la sala Jerónimo Saavedra del Auditorio Alfredo Kraus, con Wasabi Cru. Una singular propuesta musical la de esta formación de Málaga, en activo desde el verano de 2018, cuyo repertorio es una elegante coctelera de fusión en la que cabe el funk, r&b, soul, neosoul o jazz. Composiciones propias y arreglos de clásicos de Nina Simone, Janis Joplin y Stevie Wonder, entre otros, además de guiños a Lauryn Hill o Erykah Badu se encuentran en un repertorio que pregona e invita a la fiesta colectiva en los directos de Wasabi Cru.

La segunda entrega de Eat to the Beat, el sábado 29 de octubre, se presenta con un doble programa en dos espacios distintos de la capital grancanaria: The Hooten Hallers, el explosivo trío de Columbia, Missouri, que practica una suerte de enérgico e inclasificable blues rock y country punk, en la sala Jerónimo Saavedra, en el Auditorio Alfredo Kraus, a las 20.30 horas; y Gus Gus, islandeses de latido digital que experimentan con el pop y el house vocal con una elegancia que los sitúa en los puestos nobles de la escena electrónica internacional, que convertirá ese mismo sábado 29 de octubre el Espacio Miller en una pista de baile, a partir de las 22.00 horas.

La última de las fechas del sexto envite del ciclo de conciertos Eat to the Beat, el 5 de noviembre, tiene de protagonista a Nacho Vegas, que recala en la capital grancanaria con la gira Mundos inmóviles derrumbándose, título de su último trabajo de estudio publicado en enero de este mismo año, con la que recorre distintas ciudades españolas. Un trabajo éste en el que el músico de Gijón coge impulso de nuevo para volver a la carretera, arropado por una nueva banda que le acompaña en esta gira, y que integran Ferran Resines, Hans Laguna, Joseba Irazoki, Juliane Heinemann y Manu Molina. Una colección de canciones en las que pone el foco sobre la sensación de soledad, los sentimientos y la ternura humana, entre otras cuestiones que aflora en unos textos y unas composiciones que presiden un cambio de ciclo fruto de los que no ha tocado vivir en los dos últimos años. Piezas como La flor de la manzana -el single del álbum-, El don de la ternura, El mundo en torno a ti, La séptima ola o Esta noche nunca acaba, son estampas de la cosecha reciente de Nacho Vegas que se incluyen en este disco, y que podrá descubrir en directo el público grancanario.