Manolo Vieira, referente para humoristas españoles: “A mí me marcó”

Más de 450.000 espectadores siguieron en la noche de este martes el programa de La 2 Un país para reírlo, del humorista Goyo Jiménez, el último de esta segunda temporada, que versaba sobre los referentes. El formato, producido por la corporación pública en colaboración con Hill Valley (Grupo Izen), propone hacer un recorrido por el humor en España acudiendo directamente a sus protagonistas y responsables. En este último y emotivo capítulo Jiménez contó con la colaboración de José Mota y Luis Piedrahita.

En un momento del programa, Piedrahita preguntó a Jiménez cuáles eran sus referentes, a lo que este contestó emocionado que una de las cosas bonitas que le ha dado este programa “es poder conocer y entrevistar a Manolo Vieira”, el humorista grancanario, auténtico referente para los monologuistas del país. “Recuerdo que Manolo Vieira hacía bromas sobre películas y aquello, de repente, a mí me marcó. Hacía algunas bromas sobre Falcon Crest, y eso me abrió la mente para ver las películas de otra manera. Recuerdo verlo de muy niño, me hizo mucha gracia. Se lo dije y volveré a decirlo, fue mi referente”.

Así se vivió este entrañable momento: