Médicos del Mundo inicia una campaña contra la violencia sexual en Canarias

La ONG Médicos del Mundo Canarias llevará a cabo una campaña dirigida a los jóvenes con el objetivo de prevenir las violencias sexuales bajo el lema Nuestro cuerpo, placer y deseo importan. Con motivo del Día Internacional de los Derechos Sexuales y Reproductivos, que se celebra este miércoles, la organización ha dado a conocer esta iniciativa, que empleará las guaguas insulares de las líneas 014 y 015 del área metropolitana de Tenerife y 01 de Gran Canaria, entre el 3 de octubre y el 3 de noviembre para su difusión.

Además, se elaborarán diversos materiales de sensibilización para acercar la campaña a los estudiantes de Educación Secundaria y Bachillerato de las Islas.

Más de 4.000 jóvenes y adolescentes han participado desde 2019 en los proyectos de educación afectiva y sexual que lleva a cabo por Médicos del Mundo Canarias, explica la ONG.

En la campaña se hace hincapié en el respeto y la importancia del placer mutuo y del deseo en la sexualidad de las mujeres para construir relaciones sanas, saludables y libres de violencias.

La presidenta de Médicos del Mundo Canarias, Elena Lugli, ha explicado que el lema escogido para esta campaña “va al núcleo de las violencias sexuales, que es la invisibilización y la negación del derecho al placer de las chicas y mujeres”.

“Pretendemos visibilizar la importancia del reconocimiento del placer de las chicas como forma de prevención de las violencias sexuales: si mi placer importa, me doy derecho a decir que no, sin culpa; si su placer importa, no voy a insistir, solicitar, exigir, forzar, pagar por... prácticas que sé que no desea y no conectan con su placer”, ha añadido.

En el diseño, la realización de la imagen y conceptualización de esta campaña, que se enmarca en el proyecto Educación sexoafectiva por una escuela canaria libre de violencias machistas y cuenta con la financiación del Gobierno de Canarias, han participado mujeres jóvenes que forman parte del voluntariado de Médicos del Mundo y participan activamente en espacios educativos formales y no formales sobre igualdad.