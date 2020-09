Casi la mitad de los profesores canarios considera que sus centros no cuentan con los recursos necesarios para combatir la COVID-19

El 47,8% de los profesores de Canarias cree que sus centros no tienen herramientas suficientes para protegerse del coronavirus, según se desprende de una encuentra realizada por el sindicato ANPE respondida por 677 docentes. El 15,6% de los encuestados considera que sus escuelas no cuentan con una partida para ello y el 32,2% afirma que los fondos disponibles no cubren las necesidades de la comunidad educativa. Además, un 36,1% carece de información al respecto.

Puntúan con al menos un 7 el cumplimiento del protocolo

Mientras, el 72,5% de los docentes que ha respondido al cuestionario califica con un siete o más el grado de cumplimiento en su centro del protocolo establecido para frenar la propagación de la enfermedad (en concreto, el 16,4% lo valora con un 7, el 21,9% con un 8, el 19,3% con un 9 y el 14,9% con un 10). Asimismo, el 91,1% de los profesores conoce el plan de contingencia y las medidas de prevención implantadas para reducir el riesgo de contagio.

Separación de metro y medio entre pupitres

Del total de docentes encuestados, 336 imparten docencia en IES (Instituto de Educación Secundaria), donde el alumnado debe distribuirse en pupitres con una separación de metro y medio entre ellos, según reza el protocolo. Sin embargo, el 19,75% afirma que no se cumple esta medida de seguridad en sus centros, el 37,79% expone que se cumple en algunas aulas y el 42,46% que se mantiene en todas. Por otro lado, el 70,7% del total de los profesores que ha participado en este sondeo suspende a la Consejería de Educación en su gestión de cara al retorno a la actividad presencial. De hecho, el 22,9% le otorga solo un 1.