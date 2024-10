El Parlamento contradice el criterio del Gobierno y tramitará por ley la implantación de camas elevables para rebajar la carga de las camareras de piso

El Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles tramitar por Ley obligar a los hoteles a implantar camas elevables y reducir así las cargas de las camareras de piso. La medida ha salido adelante por unanimidad aunque con reproches al PSOE, que llevó esta iniciativa a la Cámara, porque los partidos que sustentan al Gobierno afearon que eran partidarios de tramitarlo “como decreto”.

Hace semanas que el PSOE planteó que se tramitara por Ley esta medida. Sin embargo, desde el Gobierno se emitieron varios informes para evitar que esta obligatoriedad de las camas elevables supusiera una modificación de la Ley del Turismo. En el último de esos informes se detalla “la no conformidad a la tramitación de la Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Socialista Canario” por “implicar incremento de gasto”. No obstante, son precisamente los establecimientos turísticos quienes copan las subvenciones del Ejecutivo, que tiene una línea de subvenciones para 2024 en la que se recogía precisamente la adquisición de camas elevables, entre otros elementos.

El Ejecutivo regional se escudaba también en que ha encargado un estudio “de las condiciones psicosociales y ergonómicas en el sector hotelero de Canarias” que “ ofrecerá la posibilidad de realizar reformas normativas que superen el propio de la actividad turística y servirá de fundamento técnico para acometer las reformas normativas oportunas”. Y añadadía que el resultado de ese estudio provocará “la necesaria habilitación de las partidas presupuestarias” para ejecutar las acciones necesarias.

El propulsor de la iniciativa, Gustavo Santana, afeó este miércoles en el Parlamento “las incoherencias” de esos informes e insistió en su tesis de que esta cuestión sí que tiene encaje en la Ley de Ordenación del Turismo. El diputado socialista hizo hincapié en que en esa ley se recoge en su artículo 20 que “se obliga a los establecimientos turísticos a tener una hoja de reclamaciones”. Por ello, se preguntó ¿por qué no obligarles a tener las camas elevables? y se cuestionó si “tienen prioridad las hojas de reclamaciones o un tema que afecta a la salud de más de 20.000 trabajadoras de Canarias”.

Santana también expuso que en la ley balear de Turismo sí que se recoge la obligatoriedad de estas camas elevables en los hoteles y que esa medida ha supuesto que disminuya en un 50% a accidentalidad de las camareras de piso. Mientras tanto, en Canarias, la cifra de accidentalidad laboral no deja de incrementarse. “Esta medida es de justicia social y que puede reconocer una reivindicación histórica de quienes hoy me acompañan”, dijo mirando a las camareras de piso que acudieron al Parlamento este miércoles para seguir la votación. “Hoy no solo lo hacemos por las que están hoy sino las que estan por venir”, dijo el diputado socialista.

Tanto los diputados Raúl Acosta (AHI) como Jesús Ramos Chinea (ASG) hicieron hincapié en que sería más rápido que el Gobierno actuara mediante decreto. En el mismo sentido se mostró David Morales, del PP, que apuntó que el criterio desfavorable del Gobierno a tramitar esta propuesta socialista no era por su contenido e insistió en que los tecnicos de Prevención de Riesgos Laborales están ya inspeccionando 230 establecimientos alojativos para aminorar las cargas ergonómicas. Además, hizo varios reproches al pacto de las flores.

“Sería muy mezquino que se negara esta tramitación si estamos hablando de una industria que puede morir de éxito”, dijo el diputado de CC Mario cabrera. “introducir el tema de las camas elevables era importante hoy”, afirmó, para añadir que “hace cuatro años tuvimos la oportunidad de hacerlo y no se hizo”.

Por su parte, la diputada de Nueva Canarias Natalia Santana mencionó los nombres de algunas camareras de piso como Mari Carmen o Ángela, que le han comentado que se toman una media de siete pastillas al día para soportar “un precario empleo”. “Melu Méndez me decía que no es solo lo físico, es lo emocional, es ver en un pasillo el carro que tengo que empujar y sentir que no puedo”, apuntó.

NC celebra que “pese al veto inicial de este Gobierno” se plantee debatir este cambio lesgialtivo. “Sabemos que estamos ante una injusticia, no permitan que la patronal convierta a este gobierno en gobierno invisible”, afeó Natalia Santana.

El debate se vio ensombrecido por el momento en el que la diputada de Vox Paula Jover hizo hincapié en que se mencionara como “presidente y vicepresidente” a la “presidenta y vicepresidenta” del Parlamento. Astriz Pérez recordó que en esa Cámara se utiliza el lenguaje inclusivo y no le permitió hacer uso de la palabra desde su asiento.

La propuesta del PSOE

La iniciativa del PSOE plantea que el Gobierno regional financie parte de la compra de esas camas elevables en los hoteles de menos de 50 plazas. Además, plantea un procedimiento sancionador para las empresas que incumplan el calendario previsto, que en principio sería de seis meses.

Además, el calendario que plantean para que los hoteles incorporen estas camas proponen que lo hagan progresivamente aumentando su porcentaje desde 2025 hasta 2029.