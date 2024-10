Los premios Taburiente de Diario de Avisos distinguen a los héroes y dignifican a los más vulnerables

En la noche de este jueves tuvo lugar la gala de los Premios Taburiente 2024 en el Teatro Guimerá de la capital tinerfeña. Unos reconocimientos, tanto nacionales como internacionales, que la Fundación Diario de Avisos lleva a cabo desde el año 2015 y que rinden homenaje a aquellas personas y entidades cuyo esfuerzo, creatividad y compromiso han dejado un legado perdurable en su especialización. Este año han sido doce los y las protagonistas en recibir su galardón.

Previamente hubo un photocall, y poco después de las 20.00 horas dio comienzo la gala con la presentación sobre el escenario de María José Enríquez, quien comenzó entregando los primeros premios. En esta edición, la mención especial a la Solidaridad recayó en varias instituciones que se dedican a ayudar a las personas migrantes que llegan en embarcaciones precarias a las Islas.

Esta distinción fue recibida por Dolores Septién, jefa de coordinación de Salvamento Marítimo de Santa Cruz de Tenerife; Mayte Pociello Marty, presidenta autonómica de Cruz Roja Española en Canarias; Juan Hernández Mosquera, general jefe de la Guardia Civil de la Zona de Canarias, y el jefe superior de Policía de Canarias, Jesús María Gómez Martín, en nombre de la Policía Nacional. El encargado de entregarlo fue Moustapha Sano, junto a una madre y sus hijos migrantes.

Sano es un joven migrante que llegó a las Islas en cayuco, y que al entregar el premio de la mención especial a la Solidaridad aprovechó para decir unas palabras en agradecimiento a la sociedad canaria: “En primer lugar, quiero agradecer a los canarios la ayuda que nos prestan a todas las personas que llegamos por el mar. Especialmente la ayuda que se les da a los niños. Quiero agradecer el trato que nos dan y las posibilidades de estudiar y aprender oficios. Nosotros no llegamos para quitar el trabajo a nadie. Hacemos lo que las personas de aquí no quieren. Trabajo en el campo, limpieza y otras cosas”.

Por su porte, la galardonada Dolores Septién agradeció a la población de Canarias y a otras muchas instituciones su gran implicación con la crisis migratoria en Canarias, mención especial a la isla de El Hierro y recordando “a todas las víctimas que se han quedado en el camino”.

El segundo galardón, entregado por la productora y directora de cine Mar Targarona, fue para el compositor y director de la Orquesta Filarmónica de Tenerife, Diego Navarro, emocionado por recibirlo en su isla natal y quien dio un espectáculo sonoro con la melodía de películas como El fotógrafo de Mauthausen o Cinema Paradiso. Navarro sentenció su discurso con una frase en la que señaló que “rendirse nunca es la opción y siempre hay que soñar a lo grande”.

Llegó el turno del tercer galardonado de la noche, el actor Antonio Resines. En este caso, el artista, que se encuentra en Gran Canaria por motivos de trabajo, no pude estar presente en el evento, pero envió un pequeño video en el que mostró su agradecimiento a este reconocimiento. En su nombre, el premio lo recogió Marta González de Vega, galardonada en la edición anterior en este apartado.

Era el turno de la ingeniera aeronáutica e investigadora de la NASA, la grancanaria Ana Díaz Artiles, que ha participado en misiones del cohete Ariane 5 y cuya carrera se centra ahora en el futuro de la exploración espacial. La científica recibió la distinción de manos del cantante Caco Senante, Premio Taburiente en 2015.

Artiles dijo en agradecimiento que “este premio es un honor que quiero compartir con tantos jóvenes investigadores que se han tenido que ir del país para perseguir sus sueños. Es un regalo que me llevo para siempre”.

El quinto premio de la velada fue para el dúo de diseñadores tinerfeños Marco & María, cuyas creaciones han desfilado en las principales pasarelas del mundo y han vestido a reconocidas celebrities. Palmarés que recibieron por parte del consejero y vicepresidente de DIARIO DE AVISOS, Modesto Campos.

Ambos diseñadores aseguraron que “este galardón no es un reconocimiento personal, sino a todas las personas y, en especial de Tenerife Moda, que han apoyado nuestro trabajo y que, además, han formado parte de nuestra historia”.

De nuevo el cine tuvo ocasión de ser premiado, en esta ocasión con otro tinerfeño, Juan Carlos Fresnadillo. El cineasta, que arrasa con su filme Damsel, no pudo contener su alegría al recibir la estatuilla de manos del consejero editorial de DIARIO DE AVISOS, Carmelo Rivero, y visiblemente emocionado dijo que “este premio me conecta con mis raíces, que aunque ahora me han llevado lejos de mi tierra, su símbolo representando a La Palma me devuelve a ese volcán ardiendo de la isla donde nació mi madre”.

Tras su discurso tomó la palabra el presidente de la FUNDACIÓN DIARIO DE AVISOS, Lucas Fernández, quien aseguró que “seguirá manteniendo una labor de ayuda a los más desfavorecidos, apoyando la investigación y la protección del medioambiente”. Destacó la importancia de inculcar la palabra solidaridad a los niños y niñas durante su educación, ya que es, en palabras de Fernández, “el único camino válido en un mundo tan fragmentado”.

Tras su intervención, la gala continuó entregando los galardones. La siguiente en recibir una distinción fue la mezzosoprano Nancy Fabiola Herrera, nacida en Venezuela, pero de padre y madre isleños. El presidente del Costa Adeje Tenerife Egatesa y Premio Taburiente 2023 fue el encargado de entregarlo. La cantante dijo que “estos premios nos hacen tomar conciencia de que las cosas hay que hacerlas con entrega y pasión si queremos conseguir un mundo mejor”.

Tras sus palabras llegó el galardón para Andrés Rodríguez, director y editor de la edición española de la revista Forbes, que le entregó el presidente y CEO del Grupo Jesuman, José Ignacio Hernández. El periodista apuntó que “vivimos una revolución tecnológica, donde recibimos un tsunami de información cada día de la que necesitamos protegernos”. Rodríguez provechó para anunciar su próximo proyecto: la Forbes House, que abrirá sus puertas en Madrid en diciembre como un lugar de aprendizaje y encuentro con la sociedad.

Turno para la filóloga Dolores Corbella, una tinerfeña especializada en averiguar los secretos del léxico canario que, en 2022, fue elegida académica de número de la RAE. La doctora recibió su premio de manos de José Ramón Navarro, presidente de la Audiencia Nacional. Corbella rememoró el origen de la palabra cayuco, que nació en Canarias en el siglo XVI para describir a los barcos que se encontraban en la costa canaria sahariana.

La gala siguió con el premio a Javier Santaolalla. Un burgalés, residente en Gran Canaria, experto en el campo de la Física de partículas y uno de los divulgadores científicos más influyentes, logrando, entre otros méritos, haber participado en la investigación que condujo al descubrimiento del Bosón de Higgs. Su premio fue entregado por el periodista Pepe Moreno. Santaolalla subrayó que “curiosamente las leyes de Newton sobre el espacio definen el comportamiento humano, como la inercia o la acción-reacción, ya que también formamos parte de los componentes del universo”.

Casi al final de la gala, uno de los últimos premios recayó en Shyam Aswani, empresario hindú afincado en Canarias, quien recibió la distinción de la mano de Juan Pelayo Duque, Premio Taburiente 2022. Aswani, dirige el Grupo Ideal, con el que se ha posicionado como un referente en la promoción de infraestructuras comerciales orientadas al lujo y al turismo.

Y ya para acabar, el último galardón fue para el grancanario Braulio. Música emblemática como Crónicas de un viejo amor o Tenerife, quien recogió el premio por parte del humorista Juan Luis Calero, Premio Taburiente 2016. El cantante afirmó que “este reconocimiento es un honor después 79 años dedicado a la canción”.

Entre los invitados se hallaban el viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello; la presidenta y vicepresidente del Cabildo insular, Rosa Dávila y Lope Afonso; el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, o el viceprimer teniente alcalde de Santa Cruz, Carlos Tarife, entre otras autoridades políticas, militares y civiles.

Los Premios Taburiente han contado con el patrocinio de Aqualia; Ayuntamiento de Adeje; Ayuntamiento de Arona; Ayuntamiento de La Laguna; Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife; Cabildo de Tenerife, a través del Área de Presidencia: Igualdad y Diversidad, Hacienda y Proyectos Estratégicos y a través del Área de Cultura, Museos y Deportes; Caixabank; Hospiten; Phillip Morris; Puertos de Tenerife; Spring Hotels y Turismo Islas Canarias. Además, de la colaboración de El Aderno y TuTrébol.