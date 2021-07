Profesionales de Sanidad, madres y jóvenes comparten experiencias en el curso 'Realidades Trans en Canarias'

La XXIX edición de la Universidad de Verano de Maspalomas celebrará el curso Realidades Trans en Canarias, del 12 al 16 de julio, con la participación de pedagogas, sexólogas, profesionales del sector sanitario, madres y jóvenes trans que hablarán de su experiencia, y la presidenta de Chrysallis en Canarias, Eva Pascual.

“Con este curso queremos conseguir que, desde la perspectiva multidisciplinar, se puedan abordar todos los elementos necesarios para conocer la vivencia trans en Canarias”, explicó Eva Pascual. De esta forma, a lo largo de la semana se escucharán las experiencias en primera persona de la madre de un hijo trans y de jóvenes trans.”, expuso Eva Pascual.

Las conferencias se celebrarán en el Centro Cultural de Maspalomas, en horario de 17.00 a 20:00 horas. Las inscripciones se pueden realizar en la web: https://www.universidadveranomaspalomas.org/materias/66/

Agenda del curso:

El lunes 12 de julio se iniciará con la conferencia Conceptos previos y realidad sanitaria a cargo de Iraya Rodríguez, enfermera que trabaja como informadora en el servicio de Urgencias del Hospital Doctor Negrín de Gran Canaria y miembro de Chrysallis Canarias. A las 18:30 horas hablará Joana Cabrera, doctora de Familia, que expondrá el Protocolo sanitario del servicio Transcan del Gobierno de Canarias. A continuación, participará en una mesa de debate junto a Cleia Montesdeca, enfermera, sexóloga y activista.

El martes 13 de julio, Belén de la Rosa, responsable de Mujeres, políticas de igualdad y LGTBIQ de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, ofrecerá la conferencia ‘Transformar la educación: ¡una propuesta para todes!’. Le seguirá, Noemí Parra, sexóloga, con la ponencia ‘Conversando a través de Historias de Afectos. Acompañar a la adolescencia trans’.

“En esta jornada hablaremos de educación, de las herramientas que tenemos en Canarias y del protocolo que existe en las aulas, pero, sobre todo, de los retos que existen de cara al futuro y qué cosas se pueden hacer. Ya no sirve la excusa de no poder hablar de infancias trans en los colegios de Canarias, porque no es cierto, hay muchas herramientas y, muy buenas, que se pueden aplicar”, matizó la presidenta de Chrysallis Canarias.

A las 19 horas dará comienzo una Mesa redonda, con la participación de Charo Alises (en streaming), Adán Rodríguez y Sandra Jiménez, que moderará Olga Julia Díez.

El miércoles, Clara María Montesdeoca hablará sobre ‘Intersexualidad’ y Abraham Zavala que contará por streaming su experiencia como persona intersexual que descubrió con más de 40 años. Zavala es experto en marketing integrado, marketing multicanal, marketing digital y social Medios, estrategias de posicionamiento de marca, conceptos de colocación de productos, análisis empresarial, proyecto gestión e implementación, análisis multicanal e implementación de soluciones de servicios web comerciales.

Según explicó Eva Pascual, “abordaremos un tema novedoso, como es la reciente aprobación de la Ley trans e intersexual. Las personas intersexuales son personas a las que, habitualmente, no se les escucha y no son visibilizadas. Este año hemos querido darles esa visibilidad y por eso tendremos el testimonio de una madre, que además es quien promueve en Canarias la intersexualidad y que informará de la realidad que ha vivido. Vendrá a explicarnos lo que significa ser una persona intersexual, algo que genera tanta confusión social.

En la jornada del jueves, se celebrará, a las 16:30 horas, una Mesa de debate, para analizar la Ley Trans e Intersex Canaria, en la que participan Emma Colao, Marcos Ventura y Sergio Siverio. A las 18:30 horas comenzará la Mesa transgeneracional, con Emma Colao, Valentina Pérez, Álvaro Martín y Celeste González, que moderará Eva Pascual, presidenta de Chrysallis en Canarias.

En la última jornada del viernes está programada la Mesa de debate sobre la Ley Trans estatal, con las intervenciones de Ana María Sanz, Marina Echebarría y Uge Sangil. A las 19 horas, se proyectará el cortometraje ‘Moonblow’, bajo la dirección de Andoni González, Jonathan González y Luis Pedro Romero.

La edición número 29 está organizada por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y el Cabildo de Gran Canaria, en colaboración con la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias. Asimismo, colaboran Rotary International, Real Sociedad Económica de Amigos del País, GLOBAL, Templo Ecuménico Playa del Inglés, Asociación Chrysallis Canarias, AIDER Gran Canaria,