Sanción de 20.158 euros para la concesionaria de los puntos limpios de Gran Canaria por “incumplimientos del contrato”

El Consejo de Gobierno del Cabildo de Gran Canaria ha decidido este lunes sancionar con 20.158 euros a la empresa concesionaria del servicio de gestión de los puntos limpios y plantas de transferencia de la isla, Urbaser S.A., al detectar “varios incumplimientos del contrato” suscrito con la corporación.

Una de las razones que señala la institución insular es no presentar las memorias de actividades mensuales en tiempo y forma, no ofrecer todas las herramientas a las que se comprometió o no cubrir las ausencias de personal por bajas o vacaciones.

El acuerdo alcanzado a instancia de la Consejería insular de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento concreta los incumplimientos, en primer lugar, en que la empresa “no ha presentado las memorias de actividades mensuales en plazo, ya que, a fecha de 4 de octubre este 2024, la última que aportó corresponde al pasado mes de abril de 2024”.

Igualmente, argumenta que, en estos momentos, no tiene operativas en todas las instalaciones las herramientas de gestión que ofertó y no ha puesto en marcha el registro de actividades para la reutilización ofertado, además de que no ha colocado los tótems y barreras de acceso en los puntos limpios de El Batán y El Sebadal.

El Cabildo también ha constatado que Urbaser “no ha cubierto de forma inmediata las ausencias del personal por vacaciones, bajas por enfermedad o por cualquier otra circunstancia”, tanto en el punto limpio de La Aldea como en la planta de transferencia de Santa María de Guía.

Por último, en lo que se refiera a los incumplimientos de producción, el documento señala retrasos y reducción en los servicios prestados en la planta de transferencia de Santa María de Guía del 6 al 20 de agosto de 2024, lo que ha supuesto que, en ese período, la cantidad de residuos no compactados que han debido ser trasladados directamente por el servicio municipal productor al Ecoparque correspondiente haya alcanzado las 290,02 toneladas.