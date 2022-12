Torres plantea ampliar el número de conservatorios para que el profesorado interino pueda continuar trabajando

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha confirmado su apoyo a los profesores de los conservatorios de música y su voluntad de avanzar en el proceso de estabilización de sus puestos.

Cuando la oportunidad de estabilizar plantilla pone en riesgo el trabajo de docentes que llevan décadas en fraude de ley

Saber más

Como ha explicado a los medios tras la reunión mantenida con los responsables designados del Conservatorio Superior y Profesional de Música de Canarias y junto a la consejera de Educación, Manuela Armas, “compartimos sus tesis”, aunque hay un decreto de ámbito estatal que afecta a las 17 comunidades, y “pese a que nosotros hemos manifestado oficialmente nuestra oposición”, es de obligado cumplimiento y “debemos respetar su contenido”.

Torres se ha comprometido a “revisar si los números del concurso de méritos y oposición en las islas se corresponden con los publicados en la orden regional y si es necesario, se rectificarían”, además de “analizar los complementos específicos para ver si se ajustan a la legalidad”.

Ha insistido en que “la voluntad es garantizar la máxima seguridad al proceso de estabilización de los profesores y profesoras de los conservatorios”.

Por otro lado, el presidente les ha expresado la voluntad del Gobierno de “ampliar los conservatorios en Canarias”, con “nuevos centros tanto en las islas capitalinas como en no capitalinas”, para “aportar una mayor seguridad para estos profesionales” de la música en Canarias.

El presidente considera la reunión como “muy productiva” y busca lograr un proceso de estabilización “lo más consensuado y favorable posible” para los trabajadores.

“Hemos firmado con la mayoría de los sindicatos para los puestos de Administraciones, también en Sanidad y ha pasado el de Educación por el Consejo de Gobierno, con lo que estamos cumpliendo con el decreto estatal para dar estabilidad a miles de personas que durante décadas han estado en abuso de temporalidad y que este Ejecutivo está resolviendo”.

Por su parte, el portavoz del Conservatorio Profesional de Música de Las Palmas de Gran Canaria, Salvador Vizcaíno, ha explicado que “hay sensibilidad por parte del Gobierno de Canarias por encontrar soluciones” con la intención de que “ninguno de los afectados quede fuera”.

En esta línea, ha dicho que el Gobierno canario se ha comprometido a “buscar herramientas” como la creación de nuevos centros educativos que “cubran las necesidades educativas en otras zonas e islas”.

De esta forma, ha detallado “los profesionales que no puedan consolidar su plaza en estos procedimientos pueda continuar con su trabajo en otra vía, como en estos nuevos centros”.

En el Conservatorio profesional están afectados por esta situación unos 80 trabajadores, ha detallado Vizcaíno.

El profesorado de conservatorios profesionales ha venido reivindicando en las últimas semanas un proceso de estabilización que tenga en cuenta sus años trabajados y que no han podido presentarse a oposiciones porque la administración pública no las ha convocado. hay profesionales que llevan hasta 30 años trabajando sin haberse podido presentar a unas oposiciones que no se han convocado. Any Díaz es profesora acompañante de piano en el Conservatorio Profesional de Música de Tenerife y señala que teniendo en cuenta que el baremo puntúa con hasta cinco puntos puede ser tener oposición aprobada, “pues partimos de un agravio de desventaja total”. Por ello, señala que lo ideal es que exista “un procedimiento excepcional para el conservatorio”.