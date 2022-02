Wordle canario: el juego online de moda ya tiene su versión isleña

Risco, papas, fleje, millo, magua, jeito, gofio. Entre más conocimientos sobre los canarismos se tenga, más probabilidades hay de ganar las partidas que propone el Wordle Canario, un juego que está arrasando en todo el mundo y que ya tiene su versión más autóctona gracias al grancanario Diego Tejera (@JDiegoTejeraS en Twitter), de 19 años, estudiante de ciencias políticas en la Universidad de Santiago de Compostela (Galicia) y amante de nuestro rico vocabulario.

"La idea surge a raíz de la versión gallega del Wordle. Empecé a jugarla y vi que estaba descubriendo palabras de esa lengua", comparte Tejera con Canarias Ahora. Sin conocimientos en programación, el grancanario se lanzó a dar forma a una versión isleña. "El creador del juego compartió en una entrevista que lo hizo a partir de un código de programación y ahí se me abrieron los ojos. Me puse a buscar y di con un código, y con ello empecé a desarrollar el juego. No tengo conocimientos de programación, entonces tuve que ir cambiando el código poco a poco. Fue un ensayo-error constante, hasta que vi que el juego funcionaba medianamente bien", añade.

Para el que no haya jugado nunca, el objetivo del Wordle es adivinar, en este caso, el canarismo o el nombre del municipio oculto. Para ello, los participantes tienen seis oportunidades para encontrar la palabra precisa, incluida en el Diccionario de la Real Academia Canaria de la Lengua y siempre de cinco letras. Después de cada intento, el color de las letras cambia para mostrar qué tan cerca se está de la palabra oculta.

"La motivación de hacer esto viene porque tenemos una riqueza lingüística de la que muchas veces no somos conscientes. Es un deber compartido el promocionar y preservar nuestro patrimonio cultural, reflejado en el arte o la lengua", confiesa Diego, que lanzó el juego hace tan solo cuatro días, el pasado domingo, 6 de febrero. "Hacer esto no fue un mero entretenimiento, tenía un objetivo: hacer que muchas personas empiecen a descubrir palabras que, en algún momento, se dijeron en nuestra tierra", agrega quien tiene claro que "mantener vivo nuestro patrimonio depende de todos". "Somos una generación que está forjando su identidad con orgullo, desacomplejándonos y aprendiendo sobre lo que tenemos en nuestra tierra", continúa.

Es tajante cuando se habla de patrimonio y cultura: "Sin nuestro patrimonio no sólo perderemos nuestro pasado, lo perderemos todo", prosigue. Con este juego quería apostar por eso: "Quería aportar mi granito, por pequeño que fuera".

Y la respuesta en tan solo cuatro días ha sido "magnífica". " Estoy bastante contento. A mucha gente le está encantando y eso me alegra. Muchos están descubriendo nuevas palabras y, del boca a boca, mucho otros están descubriendo el juego. Me alegra ver que muchas personas esperan cada día una nueva palabra, y les hace gracia ciertas expresiones que incluye el juego"

"Quizá esto sea una moda, no sé cuánto durará. Pero mientras dure, aprovecharé esto para que muchas personas, las máximas que se pueda, empiecen a conocer nuevas palabras de esta manera entretenida", concluye Diego.