El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, de Coalición Canaria, pide a los servicios jurídicos del Ayuntamiento que exploren vías para tumbar la Ley de Amnistía

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez (Coalición Canaria), ha ordenado a los servicios jurídicos del Ayuntamiento que exploren “vías judiciales” para tumbar la Ley de Amnistía. Bermúdez ha convocado este miércoles una rueda de prensa urgente para pedir al resto de alcaldes de Canarias y de la Península a que se unan ''a su denuncia individual'' y así transformarla en ''colectiva''. ''He firmado una instrucción para que, con carácter inmediato, los servicios jurídicos de este Ayuntamiento exploren cualquier vía judicial a nuestro alcance para luchar contra esta ley. Intentaremos evitar que se tramite por ser ilegal o que se aplique por ser ilegal'', ha dicho.

El PSOE registró este lunes en el Congreso de los Diputados la ''Ley orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña''. Esta norma supondrá la anulación de los procedimientos judiciales contra los líderes catalanes y de las penas derivadas del procés: la consulta del 9 de noviembre de 2014, el referéndum del 1 de octubre de 2017 y la declaración unilateral de independencia.

Bermúdez no ha aclarado si su decisión ha contado con el apoyo de los líderes de su partido. El alcalde de la capital tinerfeña ha insistido en que se pronuncia como ''alcalde de Santa Cruz de Tenerife y no como miembro de ningún partido''. ''No tengo que darle cuentas a nadie de mi actuación como alcalde, salvo a los ciudadanos de mi ciudad'', subrayó.

Este jueves, Coalición Canaria dará el 'sí' a la investidura de Pedro Sánchez (PSOE) como presidente del Gobierno de España tras un acuerdo firmado el pasado 10 de noviembre. Sin embargo, CC ha dejado claro su rechazo a la Ley de Amnistía.

Este mismo miércoles, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha asegurado que su formación política será ''dura'' contra la amnistía por ser ''inmoral'' y no obedecer al ''interés general'' de España. Aun así, Clavijo ha justificado su apoyo a la investidura de Sánchez porque se desarrollará una ''agenda'' que va ''en interés'' del Archipiélago.

''Lo que tenía que decir en los órganos de mi partido lo dije. A partir de ahí, acato cualquier decisión que el partido pueda realizar'', ha asegurado Bermúdez en este sentido. ''A mí eso como alcalde no me afecta. Yo estoy aquí defendiendo los intereses de mi ciudad y el juramento que hice'', apuntó.

''No soy el único alcalde que se manifiesta en contra de la Ley de Amnistía, ni el primer ayuntamiento que aprueba una moción en este sentido. Sí soy el primero en ir más allá, en la búsqueda de todos los instrumentos legales para luchar contra este atentado contra el Estado de Derecho'', ha concluido.