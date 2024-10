La presidenta del Cabildo de Tenerife propone soterrar el Anillo Insular desde Los Realejos a La Guancha

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila (CC), considera “brutal el impacto ambiental y paisajístico” que tendría el tramo del Anillo Insular que cruzará Las Aguas, en San Juan de la Rambla, por lo que sugiere al Gobierno canario reconducirlo por túneles desde Los Realejos a La Guancha.

En una entrevista con EFE, Dávila recuerda el rechazo vecinal y de los ayuntamientos al proyecto comprendido entre San Juan de la Rambla y Los Realejos, que “no tenía más solución de continuidad que la de pasar por encima de varios espacios naturales que hay que proteger”, como el Barranco de Ruiz y Las Aguas.

“Hemos hablado con el Gobierno de Canarias para que haga el estudio al revés, desde Los Realejos a La Guancha, entrando en túneles en todos esos espacios, de manera que no suponga un destrozo en lugares como el Barranco de Ruiz y en La Aguas, tanto desde el punto de vista ambiental y paisajístico”, asevera.

La presidenta del Cabildo tinerfeño aborda otros asuntos que marcan la ruta del actual grupo de gobierno (CC y PP): la movilidad en la isla, la financiación del tren del sur, el modelo turístico tras las manifestaciones del 20 de abril y la huelga de trabajadores del Tranvía.

P. En la nueva hoja de ruta iniciada en 2023 destaca el tren del sur. ¿Cómo va el proceso para lograr la financiación europea? ¿Es complejo?

R. Para nada es complejo, es ponerle ganas y tener claro que ese es el futuro. Los proyectos de los trenes, indudablemente, son el futuro para las islas más pobladas: Tenerife, Gran Canaria, Mallorca... Son sistemas insulares que han quedado siempre al margen de la red ferroviaria nacional y la idea es incluirlos.

Una vez estén en ella, hay un gran programa europeo dotado con 30.000 millones de euros y que puede llegar a financiar el 70 % de la inversión. 'Conecta Europa' tiene una revisión intermedia en 2025 y en ella podríamos enganchar al menos algunas de las fases del programa que impulsa sistemas ferroviarios.

P. ¿Hay fecha para reunirse de nuevo con el Ministerio de Transportes para trabajar en la inclusión en la red ferroviaria nacional?

R. Está todo vinculado a la estabilidad del Gobierno, a que se impulsara esa nueva Ley de Movilidad. Trabajamos con el Gobierno de España en una enmienda que permita incluir los sistemas insulares dentro del sistema ferroviario español. En cualquier caso, seguiremos peleando en Europa para enganchar a 'Conecta Europa' esa primera fase (del tren del sur), que podría arrancar a finales de 2027.

P. Se acercan nuevas manifestaciones contra el modelo turístico. Tras el 20-A, el Cabildo de Tenerife decidió implantar la primera ecotasa en el Barranco de Masca, y espera hacerlo también en el Teide y Anaga. ¿Avanzan los trámites para estos dos espacios?

R. Van bien y caminando. El proceso es mucho más complejo que en el barranco de Masca, pero creo que seríamos ilusos si creemos que colocando esas ecotasas en los espacios naturales protegidos estamos cambiando un modelo turístico. La ecotasa es para ordenar la visita en espacios que deben preservarse.

No podemos ser el parque temático de los turistas. Tiene que haber un acuerdo en el que la orientación del sector turístico y la de los residentes canarios lleguen a un modelo sostenible que mejore la calidad de vida de los que aquí vivimos y que los jóvenes no se tengan que ir porque no tengan oportunidades.

P. ¿Y qué valora sobre el parque Underwater Garden, un proyecto en Guía de Isora de interés insular?

R. Desde el punto de vista ambiental, es un proyecto muy ambicioso. Supone poner en valor los valores naturales de Tenerife. Está orientado completamente a la preservación, a la conservación y tiene el apoyo de muchas personas, entre ellas biólogos, ecologistas y activistas ambientales.

Ven en este proyecto un modelo a seguir: no seguir creciendo, contener al turismo en espacios antropizados, incluso regenerar espacios que ya lo han sido.

P. Han solicitado al Gobierno regional completar la transferencia de competencias, actualmente delegadas, en el Parque Nacional del Teide.

R. En el caso de Tenerife, las competencias delegadas son un hándicap a la hora de poder intervenir, gestionar, poner más agentes medioambientales. Este espacio natural protegido requiere de una visión global, en la que tiene que estar presente el Gobierno de Canarias, que ya lo está a través del Patronato, pero tiene que completarse la transferencia, y así lo trabajamos con el Gobierno, porque daría un impulso hacia la excelencia y conservación del Parque.

P. ¿Y qué postura les ha trasladado el Ejecutivo regional?

R. Estamos trabajando. Espero que la respuesta sea positiva. Ha quedado más que demostrado la potencia y capacidad del Cabildo. Somos el Cabildo con mayor presupuesto (...). Tenemos una fortaleza y un músculo que nos permite intervenir en el Parque y tomarlo con todas las garantías.

P. La movilidad es una de las áreas más importantes. Pedro Martín (PSOE) le acusa de tener paralizados proyectos importantes en la isla.

R. Pedro Martín tiene la obsesión de seguir destruyendo el territorio. Más carreteras, más carriles. Durante sus cuatro años de mandato jamás pensó en la movilidad sostenible. Jamás pensó en quitar vehículos de las carreteras, en pasar a una movilidad donde no fuera una prioridad el vehículo particular.

Claro que es necesario poder hacer el cierre del Anillo Insular y garantizar que haya unas carreteras seguras, pero dándole prioridad al transporte público colectivo. Y esa ha sido la gran revolución que hemos llevado a cabo nosotros. Desde que llegamos, invertimos 80 millones en la adquisición de nuevas guaguas.

P. Frente a grandes proyectos en carreteras, destacan medidas más pequeñas, como el cierre del acceso a la TF-5 en Guamasa, para “dar fluidez a la vía”. Concluyeron, tras las pruebas realizadas y el informe de la DGT, que se requería de obras para complementarla. ¿Cuándo comenzarán?

R. Trabajamos con el informe de la Dirección General de Tráfico. Se planteaban una serie de obras complementarias (en otros enlaces de las vías TF-152 y TF-235) que permitieran dar fluidez a esos carriles que sirven de “terceros” hasta que se haga la obra del tercer carril descendente entre Guamasa y Los Rodeos.

Esta última se dota de 55 millones de inversión y se prolongará por 24 meses, impulsada por el Gobierno canario, mientras el Cabildo hace las vías paralelas. Hemos conciliado que esos enlaces tengan mayor envergadura para que sirvan a ese tercer carril. La obra no se situará dentro de labores de mantenimiento y conservación, será mucho más ambiciosa. Ya está preparada la licitación, y creo que con ella se van a solucionar los cortes cuando se realicen en horas punta.

P. Mientras tanto, en el transporte público, está la situación de los trabajadores del Tranvía. Acudirán a los tribunales para exigir al Cabildo la protección de la salud de los trabajadores. Tras esto, ¿cuál es su postura?

R. Me quedo con lo positivo: tendieron la mano para llegar a un acuerdo. El tranvía lleva muchos años en conflicto y no ha surgido en estos meses de gobierno.

Hay que buscar una solución sostenible en el tiempo, la paz social, la seguridad de los trabajadores, y sobre todo sus reivindicaciones- en algunas estamos más de acuerdo y con otras no tanto- y velar por el usuario: somos un servicio público al servicio de los pasajeros y de los ciudadanos.

Lo cierto es que los mediadores propuestos por los propios sindicatos han terminado levantándose... Cuando nos acercábamos a un acuerdo, el propio sindicato nos cambiaba las exigencias. Yo espero que finalmente se pueda concluir una etapa en la que la inestabilidad ha primado por encima de otras cosas.