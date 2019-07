CCOO denuncia que algunos hoteles canarios tienen ofertas que favorecen la precariedad laboral

Comisiones Obreras (CCOO) en Canarias ha denunciado hoy que algunos hoteles de las islas ofrecen cambiar la limpieza de las habitaciones por bonos o descuentos en consumiciones, con lo que, asegura el sindicato, apuestan por un turismo de bajo coste que favorece la precariedad laboral.



Explica el sindicato en un comunicado que en el hotel Gran Meliá Palacio de Isora, en el sur de Tenerife, se da un folleto en el que se lee "Usted tiene la opción de rechazar el servicio de limpieza. A cambio recibirá 20€ de crédito para gastar en el hotel".



Asegura Comisiones Obreras que no es el único hotel de las islas que apuesta por el cambio de limpieza de habitaciones por bonos o descuentos en consumiciones en sus instalaciones.



El sindicato afirma que este tipo de ofertas aumentan la carga de trabajo de las camareras de pisos "que ven cómo las habitaciones que deciden los clientes que no se limpien, acumulan gran suciedad y suponen mucho más esfuerzo que el de sus tareas de limpieza diaria."



Pero esa sobrecarga de trabajo no afecta exclusivamente al departamento de pisos, pues también se afecta a Recepción, ya que tendrán que gestionar este tipo de ofertas, en Restauración, pues aumentarán los servicios gratuitos, así como los servicios de Spa o similares, añade el sindicato.



Por otra parte, estas “ofertas” reducen la facturación del hotel, "a no ser que lo que se pierde por un lado lo quieran recuperar por otro reduciendo el número de camareras de pisos", apunta Comisiones Obreras.



Para CCOO, lo último sería "un autentico despropósito, una vuelta de tuerca más a la precariedad laboral, ya que la carga de trabajo se tornaría inasumible al concurrir suciedad acumulada con menos trabajadoras en el departamento de pisos".



Desde el sindicato se exige a las patronales del sector una "rectificación inmediata, porque este tipo de ofertas” van en contra de la calidad del servicio y del empleo".



Además, Comisiones Obreras reclama al Gobierno de Canarias que vele por el cumplimiento de las exigencias que tienen que cumplir los complejos hoteleros en relación a la categoría del establecimiento otorgada por el Patronato de Turismo.