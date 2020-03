Santiago Pérez defiende que el patrimonio de La Laguna está protegido y tilda de "falso" que se pierdan casas terreras en el casco histórico

El concejal de Ordenación del Territorio del Ayuntamiento de La Laguna, Santiago Pérez, ha considerado "falso" que se estén perdiendo casas terreras en el casco y ha advertido de que no tolerará que se ponga en juego la seguridad jurídica "por el despotismo ilustrado de arquitectos e historiadores".



Santiago Pérez ha realizado esta consideración en declaraciones a EFE después de que el profesor de Sociología del Whitman College Álvaro Santana haya criticado la grave situación "y mutilación" que en su opinión sufre el patrimonio histórico de La Laguna.



El concejal puntualizó que lo que no debe ocurrir es que el conjunto histórico de La Laguna se convierta en un conjunto "en ruinas" y para preservar ese legado hay que intentar alcanzar un equilibrio entre proteger lo que debe ser protegido y adaptar el conjunto a las necesidades de la vida moderna.



El conjunto histórico debe seguir siendo una ciudad viva y no un centro comercial al aire libre, pero lo que debe ser preservado no es lo que diga "cualquier especialista en arquitectura e historia" porque hay un estado que derecho y el Plan Especial de Protección (PEP) se aprobó cumpliendo todas las garantías, añadió.



"Ocurre que hay personas, algunas llevadas por buena intención y otras ejerciendo una cierta autoridad intelectual que compatibilizan con la desinformación más absoluta, y que crean un estado de sospecha, de terror y de infamias", criticó Pérez.



En cuanto a la casa terrera situada en Juan de Vera y Anchieta, dijo el edil que es falso radicalmente que vaya a desaparecer, especificó que está en situación legal de ruina y especificó que ello no implica que vaya a ser demolida, pues está protegida por el PEP con un grado de protección ambiental, no integral.



Una empresa ha presentado un proyecto de rehabilitación que plantea "una muy discreta remonta", esto es edificar una planta por encima de la baja, e incluso esta opción se formula "con gran moderación" porque el PEP permitía "más", añadió Santiago Pérez.



Esta actuación cuenta con un informe favorable del Cabildo de Tenerife, cumple los requisitos establecidos en el PEP y además, añadió, hay que velar también por la seguridad de inversores, propietarios y moradores en el casco histórico de La Laguna.



Sobre este asunto agregó el concejal de Ordenación del Territorio que pronto "va a haber buenas noticias" para los amantes de la protección de las casas terreras de La Laguna que, dijo, van a evidenciar la preocupación de los responsables de patrimonio histórico por parte de Urbanismo.