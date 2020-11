Polémica detención de un músico callejero en La Laguna por no llevar mascarilla

La Policía Local de La Laguna detuvo este domingo a un músico callejero que estaba ofreciendo un espectáculo en la Plaza de la Concepción, en San Cristobal de La Laguna, Tenerife, en el que estaba bailando y cantando sin llevar mascarilla, algo que, según el hombre, no necesitaba porque está "sano".

Un grupo de testigos grabó la escena, que se hizo viral en redes sociales, y, a pesar de que para algunos usuarios la reacción de la policía al pedirle que se pusiera la mascarilla y se identificase fue"desproporcionada", lo cierto es que es obligatorio llevar mascarilla en los espacios públicos y, además, las actuaciones artísticas en la calle están prohibidas desde el pasado viernes hasta, al menos, el 27 de noviembre, como establece la última publicación del BOC (Boletín Oficial de Canarias) como consecuencia de la crisis sanitaria en Tenerife.

Los dos agentes que llevaron a cabo la detención del músico, natural de Argentina, han manifestado que, mientras estaban de servicio por la zona, observaron al individuo "en la vía pública, cantando y bailando sin mascarilla" ante la mirada de unas 15 personas, por lo que se acercaron para comunicarle que debía "ponérsela según la normativa vigente por la COVID-19" y, además, le recordaron que "no están permitidos los espectáculos en la vía pública" por el agravamiento de la crisis sanitaria en la Isla.

Seguro que han visto varios vídeos sobre unos policías que detenían a un hombre en La Laguna por "solamente" no llevar mascarilla. "El pobre no ha hecho nada", decían aquellos que vieron solo una parte de la actuación. Aquí está desde el inicio👇 pic.twitter.com/v22SHGJP9E — Antonio Herrero (@1herrero) 16 de noviembre de 2020

Pese a la insistencia de los agentes, el músico se negó a ponérsela y, ante la petición de que entregase su DNI, ofreció una negativa: "No te lo voy a dar, yo estoy trabajando. Déjenme en paz", como se escucha en el vídeo. Mientras uno de los agentes no cesa en pedirle que se ponga la mascarilla, el hombre termina defendiéndose diciendo que no se la va a poner "porque yo estoy re-sano". Ante el caso omiso a las peticiones de los policías locales y su "actitud de desprecio" y a veces violenta, como han manifestado los dos policías, el artista callejero finalmente fue detenido ante las protestas de algunas personas que presenciaron los hechos.