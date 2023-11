Unidas Se Puede afirma que el PSOE “nunca” quiso un pacto progresista en La Laguna y da por hecho el acuerdo con CC

La coportavocía de Unidas Se Puede en La Laguna (Tenerife) conformada por Rubens Ascanio e Idaira Afonso ha asegurado este lunes que el PSOE “nunca” ha querido conformar un pacto de Gobierno progresista en el municipio en vista del “pacto inminente” que se van a suscribir los socialistas y Coalición Canaria, que una vez más ha sido convertido en “simple peón dentro del juego de repartos de poder insular”.

La formación lagunera ha hecho estas declaraciones después de confirmarse la renuncia del portavoz de CC en el Ayuntamiento (que ahora pasa a ser viceconsejero en el Gobierno canario), Jonathan Domínguez, una salida que abre la puerta a una negociación para un pacto de gobierno en Aguere.

Según Unidas Se Puede, “en ningún caso, ni en junio ni en los últimos meses, el PSOE ha mantenido actuaciones concretas para lograr un acuerdo de progreso, que era viable y estable”. Ascanio indica que las declaraciones de algunos líderes socialistas sobre la imposibilidad de un pacto de progreso demuestran una información “totalmente sesgada”, ya que ni antes de la conformación del nuevo Gobierno ni después se produjo una negociación real por parte de la fuerza más votada en La Laguna.

En este sentido asegura que el documento de posible acuerdo programático se tuvo que “elaborar e impulsar” desde Unidas se Puede y se logró “consensuar” con Drago Verdes Canarias.

“Desde entonces manifestamos que había voluntad de hablar sobre el mismo, pero solo hemos encontrado excusas y puertas cerradas, siendo evidente que nunca lo quisieron”, comenta.

Para Rubens Ascanio, “la ciudadanía lagunera expresó un voto mayoritario de progreso, en las locales y en las generales, incluso la militancia socialista votó por mayoría el acuerdo con Sumar, pero posiblemente sin saber que el municipio se estaba poniendo como un botín a repartir, una vez más, con Coalición Canaria”.

En esa línea recuerda que “el posible acuerdo con Coalición Canaria se produce tras decenas de señalamientos y procesos judiciales cruzados en el pasado mandato, con una campaña muy marcada por esa dicotomía, donde parte del voto progresista se movió hasta el PSOE por consolidar el cambio en La Laguna”.

Idaira Afonso, por su parte, ha señalado que una vez más el Gobierno local es “una pieza de caza a repartir o a entregar según intereses ajenos al municipio”.

En esa línea entiende que con esta decisión se vuelve “al escenario de 2015, donde existiendo una mayoría de progreso se vuelve a elegir un acuerdo basado en los intereses particulares y no en los generales, sostenido sobre el reparto de poder y no en el modelo de municipio a desarrollar, pero ahora el PSOE no es un rehén local, es el promotor de este acuerdo”.

Así, apunta que desde junio tienen un “Gobierno desganado, sin voluntad de sentarse a hablar, con vagas promesas de un pacto de gobernabilidad” que anunciaron en septiembre y nunca desarrollaron“.

Por ello cree que con la decisión que parece llevar a un pacto “del pasado” a La Laguna se esconden “los deseos de volver a recuperar espacios de poder en otros lugares y lograr un gobierno que se sustente en dos ayuntamientos donde cada uno trata de obtener los mayores réditos”.

Desde Unidas se Puede reclaman que no se use a las fuerzas de izquierda como “excusa” pues “la mano ha estado tendida” pero desde julio, PSOE y CC “se han entendido para temas como subir los sueldos políticos, modificaciones económicas o cambiar los plenos a horario de mañana”.

Aclaran a este respecto que hay una “mayoría de progreso” en el Ayuntamiento y un documento programático que se puso sobre la mesa.

“Si se quieren repartir La Laguna con Coalición Canaria es por asuntos que tocan el interés particular de otras administraciones, donde quizás algunos esperan desplazar al PP, o de otros lugares, no por el interés general de los vecinos y vecinas”, apunta.

La coalición de izquierdas pide “valentía” al PSOE porque “si quieren volver a un acuerdo donde Coalición Canaria retoma su feudo lagunero, que no se escuden en falsedades, que expliquen el contenido de ese acuerdo, pero que tengan claro que la izquierda lagunera seguirá haciendo su labor, ya sea en gobierno o en la oposición”.