El PP apuntala a CC en el Cabildo de Tenerife

Coalición Canaria y Partido Popular han alcanzado un acuerdo de gobierno en el Cabildo de Tenerife, en el que Lope Afonso será vicepresidente de la corporación insular, según ha anunciado este martes el presidente del Cabildo, Carlos Alonso, en la rueda de prensa para dar cuenta de los asuntos del Consejo de Gobierno.

#ConsejoGobiernoTF: El consejero insular del Partido Popular @Lope_afonso destaca en el anuncio de nuevo Gobierno del @CabildoTenerife la responsabilidad y el compromiso por Tenerife. pic.twitter.com/LuKFfuyW9z — Prensa Cabildo Tfe. (@PrensaTenerife) 9 de julio de 2019



Los dos partidos, que suman 15 consejeros (11 de CC y 4 del PP), uno menos de la mayoría absoluta, han invitado a los dos consejeros de Ciudadanos (Cs) a sumarse al pacto para conformar un gobierno estable para los próximos cuatro años.



De momento, Ciudadanos se mantiene en la oposición con los once consejeros del PSOE y los tres de Podemos, pero Carlos Alonso afirmó que hay establecida "una estructura de coordinación" para hacerles partícipes de las decisiones del gobierno insular, a la espera de si deciden incorporarse.



Coalición Canaria controlará siete de las diez áreas de gobierno y el Partido Popular dirigirá tres, entre ellas la de Turismo, a cuyo frente estará su cabeza de lista al Cabildo, Lope Afonso, quien además será vicepresidente primero de la corporación insular.



Además del área de Presidencia, con Carlos Alonso al frente, Coalición Canaria dirigirá las áreas de Acción Social, con Juana María Reyes al frente; Tenerife 2030, a cargo de Efraín Medina; Sostenibilidad, Aguas y Residuos, con Alberto Bernabé; Fomento y Proyectos Estratégicos, con Blanca Pérez; Desarrollo Socioeconómico, con Verónica Meseguer; y Empleo, con Coromoto Yanes.



Las áreas dirigidas por el PP serán Turismo, con Lope Afonso; Cooperación, Vivienda, Promoción de la Accesibilidad y Seguridad, con Manuel Fernández Vega; y Planificación y Patrimonio Histórico, con Zaida González, quien será vicepresidenta cuarta del Cabildo.



Además de estas áreas, el PP participará con nombramientos en tres áreas controladas por Coalición Canaria: un director insular de inclusión y voluntariado dentro del área de Acción Social; una consejera con delegación especial en deportes, dentro del área Tenerife 2030, que será Águeda Fumero; y un director insular de movilidad, dentro del área de Fomento y Proyectos Estratégicos.



En el caso de CC, Raquel Gutiérrez será consejera de gobierno abierto dentro del área de Presidencia; Félix Fariña será consejero de innovación y sociedad de la información dentro del área Tenerife 2030; José Manuel Pitti será consejero de Museos en esa misma área; y Antolín Bueno será consejero de sostenibilidad en el área de Sostenibilidad, Aguas y Residuos.



Si Ciudadanos decidiera sumarse al gobierno insular podría hacer aportaciones al programa de gobierno suscrito entre CC y PP y se reestructuraría el equipo de gobierno.



Los dos partidos firmantes y sus consejeros insulares se han comprometido a no apoyar moción de censura alguna en este mandato.



Lope Afonso, pendiente de una sentencia judicial en la que se pide su inhabilitación tras haber sido juzgado por prevaricación, dijo que corresponderá a Ciudadanos decidir si su condición ante la justicia es un impedimento para que se incorporen al gobierno, una situación que no obstante "se resolverá rápidamente".



El presidente del Cabildo, Carlos Alonso, explicó que se trata de un acuerdo para un gobierno "centrado y moderado", cuyas prioridades serán el empleo, la inclusión social, la formación y el equilibrio territorial.



Lope Afonso indicó que el PP ha dado un paso adelante responsable a favor de la estabilidad, y señaló que gobernar con CC es una de las alternativas que tenía su partido tras la directriz de la dirección nacional para no apoyar una moción de censura encabezada por el PSOE.