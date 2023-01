María José Belda seguirá como consejera no adscrita en el Cabildo de Tenerife tras ser retirada de la portavocía de Podemos

La exportavoz de Sí Podemos en el Cabildo de Tenerife, María José Belda, ha anunciado este martes en un comunicado que seguirá como consejera no adscrita en la institución insular. Así lo ha afirmado en un comunicado en el que asegura haber sufrido “violencia política” por parte de su expartido desde que anunció su salida del mismo de cara a las elecciones de mayo de 2023 y que llevó a ser retirada de la portavocía de su grupo.

Macroproyectos, la sombra de CC y un cisma interno: las claves de la ruptura entre Podemos y el PSOE en Tenerife

Más

Belda se había ofrecido a finales de septiembre de 2022 (cuando aún era portavoz de Sí Podemos) como candidata independiente de la izquierda al Cabildo de Tenerife de cara a los comicios de mayo de 2023. En un comunicado, entonces confesaba que tenía decidido aparcar su actividad política al final del mandato, pero reivindicó que en calidad de independiente se mantendría “lo aprendido” durante este mandato.

Unos días después, Podemos anunciaba la ruptura con el PSOE en el Cabildo de la isla, tras la apuesta del partido por proyectos como el Circuito del Motor, el Puerto de Fonsalía, el tren del sur o el complejo turístico de Cuna del Alma, en el Puertito de Adeje. Una decisión de la que Belda aseguró entonces haberse enterado por la prensa, ya que se encontraba en Nueva York representando al grupo ante Naciones Unidas para defender el referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui.

La militancia de Podemos decidió renovar la portavocía

Los acontecimientos mostraron pues un cisma interno que desembocaría en que unos días después Sí Podemos anunciara que la Red Insular de Podemos Tenerife (compuesta por los círculos de la isla) había instado a que la portavocía del grupo político de Sí Podemos Canarias en el Cabildo de Tenerife fuera renovada. Fuentes del partido, que ha preferido no hacer declaraciones sobre este asunto, sí han comentado en otras ocasiones que intentaron ponerse en contacto con Belda para comunicarle la decisión, pero sin éxito.

Los consejeros ejecutaron el mandato de las bases; cambiar la portavocía después de que Belda anunciara su intención de no seguir en un futuro en el partido, por lo que se cambió por la siguiente persona en la lista: David Carballo. Una modificación que se hizo efectiva hace diez días.

Se trata de una decisión que Belda considera en su comunicado que fue unilateral y no se consultó a la militancia. También considera que “se ha obviado la voz de la sociedad articulada que ha pedido mediante escritos que se mantuviese la portavocía en el Cabildo”, dice. Además, añade que “el hecho de conocer el cese horas antes de que la noticia se hiciera pública demuestra que esta fue una decisión tomada por la ejecutiva del partido en ausencia de la participación de la militancia”.

Belda explica por qué seguirá como no adscrita

La exportavoz señala que desde que anunció su salida de Podemos, se le ha “castigado de forma explícita” y que “dicha represalia ha terminado destruyendo un grupo político que hasta ahora fue marcando una gran diferencia por su proactividad en propuestas a favor de la ciudadanía y el territorio, su trabajo coordinado con la sociedad civil organizada y su estricto seguimiento del programa”. Además, reprocha que se le cesa “sin justificaciones” que argumenten que su rabajo “en la portavocía del grupo se contraponga a los intereses políticos del mismo”.

Así mismo, en el escrito difundido a los medios de comunicación este martes insiste en que la violencia política por razón de género en España, es la que se practica contra las mujeres como “cualquier tipo de agresión física o psicológica que ejercen los responsables de partidos y otros actores políticos en contra de las mujeres, con el fin de obstaculizar su presencia en la vida pública”. También se remite al escrito de una moción de Podemos donde se refleja que “los y las representantes públicos tienen, en este sentido, una especial relevancia social a la hora de adoptar conductas acordes con unos valores democráticos y de respeto de los Derechos Fundamentales. Se han de resaltar aquí, entre otros, los artículos 9.2, 10.1 y 14 de la Constitución Española, relativos a la libertad e igualdad real y efectiva, la dignidad de la persona y la igualdad y prohibición de discriminación, respectivamente”.

Belda denuncia que se la ha invisibilizado en las publicaciones que se hacen desde las redes de Podemos Tenerife, “aún siendo militante” y resalta que siempre ha trabajado por los valores y el programa de un partido del que ha sido cofundadora en Tenerife. “No cabe duda de que se han utilizado las herramientas del patriarcado para silenciar y cesarla de su cargo público sin ninguna razón objetiva para ello”, se denuncia en el comunicado. “La verticalidad es a día de hoy la forma de trabajo dentro de un partido que nació para cambiar la forma de hacer política y poner en el centro la horizontalidad, dar fuerza a la voz de la ciudadanía dentro de las administraciones. Todo esto ha desaparecido, quedando como mensaje para la ciudadanía que Podemos ha sido quien ha matado la esperanza”, añade.

“Es por ello y desde la mayor de las certezas que no voy a permitir esta situación. No voy a permitir que se me desplace por trabajar, por cumplir con un programa, por haber dejado en un buen lugar a un grupo dentro del Cabildo Insular. No voy a permitir que se me trate como si hubiese hecho algo que fuese contra los principios que defiendo y dejar que se me arrebate todo el trabajo que se ha realizado bajo mi portavocía. Es por esta razón por la que de aquí a final de mayo me quedaré como no adscrita representando a quienes me han votado, decisión que he consultado con las personas que han avalado mi trayectoria y por supuesto con las personas que componen las plataformas y asociaciones, a las que quiero agradecer su apoyo, constancia y compromiso”, concluye.