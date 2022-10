Macroproyectos, la sombra de CC y un cisma interno: las claves de la ruptura entre Podemos y el PSOE en Tenerife

“Si el Partido Socialista quiere continuar impulsando políticas de destrozo en el Cabildo de Tenerife, será sin nuestro apoyo”. Así comunicó este miércoles Podemos Canarias su ruptura con el presidente de la máxima corporación insular, Pedro Martín (PSOE). La apuesta del partido por proyectos como el Circuito del Motor, el Puerto de Fonsalía, el tren del sur o el complejo turístico de Cuna del Alma, en el Puertito de Adeje, ha llevado a Podemos a retirar el apoyo que dio al PSOE en 2019 para desalojar del poder a Coalición Canaria después de 30 años de gobierno.

Tenerife se atrinchera en el cemento y se adentra en un reloj de arena climático

Saber más

La moción de censura contra el expresidente Carlos Alonso (CC) triunfó hace ya tres años gracias a la unión de los once consejeros socialistas, los dos de Ciudadanos y los tres de Podemos, aunque este último no se integró en el equipo de gobierno. “El PSOE en el Cabildo ha defraudado. Me habría gustado encontrar más diferencias entre esta legislatura y las de Coalición Canaria. Las políticas han sido conservadoras, de derechas y continuistas”, asevera a esta redacción Laura Fuentes, coordinadora general de Podemos Canarias.

La decisión de romper con el gobierno de Pedro Martín “viene de lejos”, cuenta Fuentes. La semana pasada se reunieron diputados de Podemos en el Parlamento regional, un concejal de la formación morada en el Ayuntamiento de Adeje y la ejecutiva autonómica del partido. También estuvieron presentes dos consejeros del grupo del Cabildo que integran Podemos Canarias, Equo y Sí Se Puede. “Yo ya había comunicado mi intención de hacer este anuncio, sobre todo después de las agresiones en el Puertito”, señala Laura Fuentes.

El detonante

Los episodios violentos que se vivieron el pasado 26 de septiembre en el sur de Tenerife entre los activistas y los promotores del proyecto turístico Cuna del Alma fueron el detonante de la decisión. Ese lunes, según el relato de los ecologistas, un grupo de trabajadores de la empresa se personó antes de que el sol saliera en la acampada de protesta que los activistas levantaron hace ya tres meses.

El objetivo era recuperar una pala a la que se encadenaron los manifestantes para frenar las obras. Sin embargo, las personas allí acampadas denunciaron en redes sociales haber sufrido agresiones. Este periódico tuvo acceso al parte de lesiones obtenido por una de ellas en el Hospital del Sur de Tenerife. En el documento, se recoge que presentó contusiones, un hematoma en la cabeza y ansiedad.

En otro vídeo difundido horas más tarde, se observó al director de Cuna del Alma, Andrés Muñoz, sujetando a una activista por el brazo desde la espalda hasta que ella cae al suelo. La mujer presentó una denuncia ante la Guardia Civil asegurando que, una vez en el suelo, Muñoz le propinó varias patadas, que sufrió mareos y que no podía tenerse en pie, por lo que tuvo que ser atendida en el lugar por una ambulancia. El director del proyecto defendió que el agredido fue él, porque los manifestantes le tiraron piedras y le increparon.

Una decisión “unilateral”

La portavoz del grupo de Sí Podemos Canarias en el Cabildo de Tenerife, María José Belda, se enteró de la retirada del apoyo a Pedro Martín “por las redes sociales”. Belda, que está en Nueva York representando al grupo ante Naciones Unidas para defender el referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui, ha tildado de “unilateral” la decisión del partido.

“Quiero que quede claro que esto no es cuestión de estar a favor o en contra del apoyo al PSOE, sino de que sea una decisión consensuada”, insiste. Según ha explicado la portavoz, ella había convocado una reunión el próximo martes para valorar cuál sería la posición de la coalición ante los presupuestos del Cabildo para 2023. “Es algo que yo puse sobre la mesa. Teníamos que hacer una valoración sobre los presupuestos y acerca de todo lo que estaba pasando, como por ejemplo sobre el apoyo inicial que el PSOE dio a Cuna del Alma o al Circuito del Motor”, añade.

En cuanto conoció la noticia, Belda se puso en contacto con el PSOE del Cabildo de Tenerife. “Nosotras hemos desarrollado un trabajo muy serio y muy sólido dentro del Cabildo durante estos tres años. Yo pasé por unos avales para presentarme a unas primarias y yo salí elegida como portavoz del grupo. Yo sigo siendo militante de Podemos y creo que desde el partido no pueden hacer esto”, critica. Respecto a la posibilidad de reconducir esta decisión, Belda apunta a la reunión del próximo 11 de octubre. “Tenemos que poner en valor todo el trabajo que hemos hecho para defender la justicia social”.

Laura Fuentes, en relación a la exclusión de la portavoz del grupo en el anuncio de la ruptura, señala a una pérdida de la confianza. El pasado 29 de septiembre, Belda se puso a disposición de colectivos ciudadanos y ecologistas de la coalición de Podemos para ser candidata de la izquierda en 2023 como independiente. En ese comunicado aclaró que seguiría como portavoz en el Cabildo hasta el final del mandato.

“Yo no entiendo esos cambios y esas deslealtades que no comunicó previamente. No entiendo que sea independiente cuando está en una institución por Podemos Canarias y cuando representaba a nuestra organización. Este es el pronunciamiento del partido, con dos compañeros del grupo del Cabildo (David Carballo y Cristo González) y no con la compañera, que se ha colocado fuera de la organización”, detalla Fuentes.

El presidente del Cabildo, Pedro Martín, se ha pronunciado esta tarde en la inauguración del curso universitario de La Laguna. El socialista ha declarado que respeta la decisión de Podemos, pero recuerda que no forma parte del gobierno insular. “En numerosas ocasiones han votado en contra de las propuestas del gobierno”, ha apuntado. Además, ha asegurado que su gobierno va a seguir en la misma línea y tratará de sacar sus presupuestos adelante.

Por su parte, el líder de la oposición, Carlos Alonso (CC), ha acusado al PSOE de someter al Cabildo ''a la peor crisis de su historia''. ''La inestabilidad en la institución es evidente tras la retirada del apoyo de Podemos, ya que Pedro Martín se queda en minoría junto a Ciudadanos, un partido que no existe''. ''El tiempo nos ha dado la razón porque no tenían ningún proyecto para Tenerife, salvo quitar a Coalición Canaria'', añadió Alonso. Lope Afonso, vicesecretario del PP en Tenerife, rechaza ''que se generen situaciones de confusión política a solo siete meses de las elecciones, con un escenario social y económico incierto''.

Las competencias para parar el proyecto

Otra de las razones que han llevado a Podemos Canarias a enfrentarse a Pedro Martín ha sido el debate sobre las competencias para paralizar Cuna del Alma. El viernes pasado, tres activistas se personaron en el pleno del Cabildo de Tenerife. “Llevan más de dos meses sin escucharnos. Si estamos aquí es porque no podemos más”, insistieron. Entonces, el presidente insular respondió que la decisión sobre la paralización cautelar de la obra corresponde a la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, liderado por Nona Perera (Podemos).

“Tuvimos una comparecencia muy dura donde se echaron muchos balones fuera por parte del Cabildo insular”, reconoce María José Belda. Por su parte, Laura Fuentes critica que se llegara a “un nivel de deslealtad institucional que nunca habían rozado los partidos”.

La directora general de Patrimonio Cultural respondió a Pedro Martín, afirmando que le preocupa “el nivel de ignorancia” que tiene el presidente sobre las competencias del Cabildo. Perera aclaró que, de acuerdo con la ley, debe ser la corporación insular la que decida sobre las medidas cautelares que deben aplicarse al proyecto del Puertito de Adeje.

La Dirección General de Patrimonio del Gobierno canario abrió un expediente sancionador a la promotora del macroproyecto, Segunda Casa Adeje S.L., por “la alteración y destrucción significativa de un yacimiento arqueológico”. La empresa se expone a una sanción de 600.000 euros, la máxima prevista para las infracciones muy graves contra el patrimonio.

El circuito del motor

Hace ya décadas que se gesta en el Cabildo tinerfeño otro proyecto. Se trata de un circuito del motor que cuenta con una inversión plurianual de 50 millones de euros hasta el año 2025. En mayo, el pleno de la corporación aprobó una modificación de crédito para añadir 5 millones del remanente de tesorería del presupuesto de 2022 y empezar las obras.

El PSOE, Ciudadanos, Coalición Canaria y el Partido Popular votaron a favor. Solo Sí Podemos mostró su rechazo. “Pedro Martín se está debiendo a su compañero de gobierno, Enrique Arriaga (Cs)”, critica Laura Fuentes. Arriaga, responsable de Carreteras, es el impulsor de este proyecto que se ha topado también con el rechazo de parte de la población. “Si los circuitos en el continente son insostenibles económicamente, ¿cuánto más ruinoso va a ser en una isla y los gastos adicionales que ello conlleva?”, cuestionaron desde ATAN (Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza).