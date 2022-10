El PP reivindica las banderas exaltando “la hispanidad” en la capital tinerfeña: “No consultamos con CC, pero están igual de orgullosos”

El primer teniente de alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Guillermo Díaz Guerra, ha explicado este domingo en su perfil de Twitter que las banderolas de exaltación “a la hispanidad” que se exhiben desde este sábado por la mañana en las calles de la capital como preámbulo a la celebración a la fiesta del 12 de octubre son fruto de una iniciativa del distrito Centro Ifara, “competencia del Partido Popular”, formación en la que milita el también concejal de Urbanismo de la corporación santacrucera.

“Es cierto que no lo he consultado con mis socios nacionalistas (en referencia a Coalición Canaria, con quien gobierna en Santa Cruz de Tenerife junto a la concejala tránsfuga Evelyn Alonso, ex de Ciudadanos), pero me consta que, igual que nosotros, están orgullosos de ser canarios y españoles”, ha escrito Díaz Guerra en respuesta a la información publicada por Canarias Ahora este sábado. El primer teniente de alcalde acompaña este mensaje con la etiqueta #orgullososdeloquenosune.

Es una iniciativa del Distrito Centro Ifara, competencia del del Partido Popular. Es cierto que no lo he consultado con mis socios nacionalistas, pero me consta que, igual que nosotros, están orgullosos de ser Canarios y Españoles. #orgullososdeloquenosune — Guillermo Díaz Guerra (@gdiague) 9 de octubre de 2022

Por su parte, el PP de Santa Cruz de Tenerife escribía en su perfil en la misma red social: “El distrito Centro Ifara que dirige el primer teniente de alcalde, Guillermo Díaz Guerra, engalana las calles con la enseña nacional para recordar la efeméride colectiva, social e histórica que hizo universal a España”.

🔵La capital tinerfeña se prepara para celebrar el Día de la Hispanidad. El distrito @CentroIfara que dirige el primer teniente de alcalde, @gdiague engalana las calles con la enseña nacional para recordar la efeméride colectiva, social e histórica que hizo universal a España. pic.twitter.com/tOM8g7pqtx — PP de Santa Cruz (@PPSantaCruzTF) 9 de octubre de 2022

Fue en 1987 cuando se aprobó la ley que establece el 12 de octubre como día festivo en todo el país para conmemorar “un periodo de proyección lingüística y cultural [de la nación] más allá de los límites europeos”. Ninguna referencia se hace en la norma al concepto de “hispanidad”. “La conmemoración de la Fiesta Nacional, práctica común en el mundo actual, tiene como finalidad recordar solemnemente momentos de la historia colectiva que forman parte del patrimonio histórico, cultural y social común, asumido como tal por la gran mayoría de los ciudadanos”, recoge la ley.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife está gobernado por Coalición Canaria desde julio de 2020, después de que prosperara una moción de censura contra la entonces alcaldesa, la socialista Patricia Hernández, impulsada por la formación liderada a nivel local por José Manuel Bermúdez junto al Partido Popular y a la edil expulsada de Ciudadanos Evelyn Alonso.

CC se autodefine como un partido nacionalista, una organización que persigue “la consolidación por vías democráticas de la Nación Canaria, así como el reconocimiento y defensa de su identidad como pueblo soberano”. Su actual líder, Fernando Clavijo, senador por la comunidad autónoma y expresidente del Gobierno regional, dijo en 2009 que era partidario de que Canarias fuera un estado libre asociado a España. Además, este partido ha reivindicado la bandera independentista de las siete estrellas verdes.

Los máximos representantes de CC y PP en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife han expresado, además, su oposición al catálogo de vestigios franquistas en la ciudad, aprobado por la Comisión Técnica de la Memoria Histórica y donde se detallan casi 80 símbolos de exaltación a la dictadura que aún continúa en la capital tinerfeña y no han sido derribados, como el Monumento a los Caídos (1947) y el Monumento a Franco (1966). Bermúdez, junto al primer teniente de alcalde, Guillermo Díaz (PP), votó en contra del catálogo. Considera que se “estigmatiza” a la ciudad y que debería haber uno para el resto de municipios de Canarias.