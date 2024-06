El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife vuelve a señalar a los vecinos por la suciedad en la ciudad

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez (Coalición Canaria), y el concejal de Servicios, Carlos Tarife (PP), han vuelto a señalar este jueves a los vecinos de la ciudad como los responsables de la suciedad presente en la capital de la isla. Hace varias semanas, Tarife anunció que iniciaría una campaña para concienciar a los vecinos y que consistiría en colocar una silla frente a los contenedores en varios puntos negros para vigilar que los ciudadanos metieran las bolsas en el interior de los contenedores. Sin embargo, poco después canceló la puesta en marcha de esta medida porque una rama se había caído en el Parque García Sanabria y, por ahora, la iniciativa no se ha llevado a cabo.

A Tarife le llovieron las críticas por esta campaña que señala directamente a los habitantes de la ciudad y no reconoce deficiencias en el sistema de recogida, ya que los contenedores, especialmente los tipo buzón, soterrados, en numerosas ocasiones están llenos, no puedan abrirse o su abertura impide la introducción de algunas bolsas.

Bermúdez ha afirmado este jueves que el sistema de limpieza tiene dos elementos, uno de los cuales es disponer de un servicio eficaz de recogida, sobre el que que no hizo ningún comentario pese a que se han disparado las quejas de los ciudadanos por este servicio; y el otro, que los ciudadanos cumplan las ordenanzas.

Bermúdez ha hecho estas declaraciones en la presentación del plan de extraordinario de limpieza de barrios, y ha añadido que una de las ordenanzas, que “casi” no habría que explicar, porque la “impone el sentido común, es que la basura hay que ponerla dentro del contenedor, no fuera, dentro de una bolsa, y no fuera”, obviando que en muchas ocasiones no puede ponerse dentro porque está lleno, entre otros motivos, y especialmente en el centro de la ciudad, porque los comercios utilizan los mismos contenedores que los vecinos.

En cuanto al plan extraordinario de limpieza de barrios ha explicado que, a partir del lunes próximo se pasará de 3 a 9 zafarranchos a la semana, lo que llevará a que el contrato de limpieza firmado con Valoriza aumente su presupuesto en 8.000 euros, que se sumarán a los 142 millones de euros por un periodo de 8 años, a razón de 17,7 millones anuales.

José Manuel Bermúdez ha dicho que si funcionan las dos partes del sistema de limpieza la ciudad estará limpia, y ha comentado que si bien puede ser una deficiencia que no haya papeleras también lo es que una bolsa de basura se deje “donde no se debe”, sin explicar qué deben hacer los vecinos con las bolsas cuando los contenedores están llenos o no se abren. De esta forma, Bermúdez da a entender que el sistema es eficaz y que lo único que falla son los vecinos.

Limpieza de calles

Las primeras actuaciones de los nuevos zafarranchos se llevarán a cabo del 18 al 20 de junio en Barranco Grande, y los servicios extraordinarios de limpieza estarán formados por 3 capataces, 6 peones especializados, 6 peones y 12 conductores.

El delegado de Valoriza en Canarias, Javier Nombela, ha indicado que la ampliación del servicio llevará a la empresa a incrementar un 140% los zafarranchos, así como disponer para ellos de 20 vehículos y de 28 operarios, y a las 75.000 jornadas de servicios que ofrecen se ampliarán en 5.300.

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife ha señalado que si algunos vecinos, por pocos que sean, no cumplen la ordenanza, la ciudad estará sucia, y “ya no hablo de quienes tiran la colilla a un parterre, o un papel al suelo teniendo una papelera al lado”.

Y es que “no va a haber un operario las 24 horas al lado de una personas esperando a que tire un papel al suelo”, ha apuntado José Manuel Bermúdez, quien ha añadido que lo mismo pasa con los solares que muchos propietarios no mantienen y que están “llenos de basura” porque hay gente que la tira en ello, y quienes no llevan a los puntos limpios los enseres que retiran, y las empresas de la construcción que dejan los residuos al lado de los contenedores de basura.

A juicio del alcalde, una parte “muy importante” tiene que ver con la “educación y el respeto a la ciudad, a lo que es de todos, a los espacios públicos, que deberían ser tratados igual que nuestras casas”.

El concejal de Servicios, Carlos Tarife, ha comentado que hace un mes había unos 30 puntos en los que se depositaba la basura fuera de los contenedores, y ahora hay cinco menos.

Carlos Tarife ha recordado que la obligación de los trabajadores de Valoriza no es recoger las bolsas de basura del suelo, y ha señalado que hay un contenedor a menos de 200 metros de cada vivienda de la ciudad, para que “todos hagamos las cosas como hay que hacerlas, bien”.

Tarife había anunciado a finales del pasado mes que se sentaría en una silla en diversos puntos de la ciudad para velar porque los vecinos depositasen la basura en los contenedores, y había denunciado que en 28 zonas de Santa Cruz de Tenerife los vecinos dejaban los residuos en la acera o en parterres.

También ha dicho que hay que contar que con el cambio climático llueve menos en la capital tinerfeña, y por ello es necesario baldear más las calles, y de ahí parte de la operación extraordinaria de limpieza.