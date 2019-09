Apagón en toda la isla de Tenerife

Unos 50.000 clientes de Endesa en Santa Cruz de Tenerife han sido los primeros en recuperar el suministro eléctrico tras el apagón que se produjo este domingo a las 13.11 horas en la isla de Tenerife, han informado fuentes de la compañía. Se estima que no antes de las 19.00 horas, el servicio quedará repuesto una vez puedan arrancarse los grupos de vapor de mayor tamaño, situados en la central de Granadilla.

La isla de Tenerife al completo se quedó este domingo sin suministro eléctrico. El apagón se ha producido sobre la 13.11 como consecuencia de "problemas técnicos", según ha afirmado la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias. Endesa ha confirmado que se trata de un cero energético y que se están averiguando las causas de su origen.

La alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernández, ha explicado que se está trabajando desde Endesa para restablecer el servicio, y se espera que todo vuelva a la normalidad en unas seis horas, extremo que ha confirmado la Consejería de Transición Ecológica, que ha añadido que se activado un protocolo de crisis junto a Endesa y Red Eléctrica de España. La luz ya ha empezado a volver al municipio de La Laguna, por ejemplo, según confirman residentes en la localidad.

El apagón general está ocasionando numerosas dificultades en la isla, que cuenta con 920.000 residentes más los turistas. Se están registrando problemas en el tráfico ya que todos los semáforos han quedado apagados, aunque no hay grandes retenciones aún porque los domingos el trafico suele ser más fluido, al menos en el centro de Santa Cruz de Tenerife. El Tranvía no está operativo.

"Estamos intentando averiguar qué ha pasado y de qué manera se puede solucionar más rápidamente. Sentimos las molestias", explica el Consistorio a través de su cuenta de Twitter. Desde Endesa han explicado a Canarias Ahora que no se ha producido ningún incidente en la central térmica de Caletillas, como han apuntado algunos ciudadanos. Además, insisten en que se han activado los protocolos necesarios en coordinación con Red Eléctrica de España (REE) y que trabajan para restablecer el servicio lo antes posible y dar con la causa.

Central térmica de Caletillas, en Tenerife.

Fuentes del Centro Coordinador de Emergencias de Canarias informan que se han recibido numerosas llamadas por incidencias relacionadas con paradas de ascensores y salidas de garajes. Los aeropuertos están funcionando con normalidad, según han explicado fuentes de Aena porque tienen grupos electrógenos propios. Los hospitales también están funcionando con normalidad.

Los comercios son los grandes damnificados. Una heladera del centro de Santa Cruz comenta que tendrá que regalar o tirar sus helados si la luz no llega en poco tiempo ya que después de tres horas sus helados artesanales no pueden soportar estar sin frío.

Semáforos apagados en toda la isla de Tenerife.

En un restaurante japonés también temen quedarse sin sus productos y la plantilla está trabajando con mucho calor, debido a que no tienen aire acondicionado y están a oscuras. También en una farmacia del centro se han producido problemas ya que los medicamentos los suministra un robot, por lo que no pueden vender más que las medicinas que tienen a mano.

Los trabajadores de una panadería además comentan que, aunque creen que podrían vender el género, porque no necesita frío, sí que han pedido la orden de cerrar porque están a oscuras y no hay clientes en el establecimiento. No obstante, no pueden abandonar el mismo porque no pueden cerrar la puerta, que es eléctrica.