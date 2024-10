Ecologistas, tras la sentencia del Bollullo: “Las actuaciones de la empresa están generando un importante daño ambiental y social”

La Coordinadora El Rincón - Ecologistas en Acción ha señalado tras la sentencia que condena al propietario del restaurante Bollullo, en La Orotava, que el fallo “no es una sorpresa”. Recuerda que esta causa investigaba una serie actuaciones que la asociación viene denunciando desde el año 2018 ante el Ayuntamiento, el SEPRONA, la Agencia de Protección del Medio Natural, y el Servicio Provincial de Costas del Gobierno de Canarias. “Las actuaciones de la empresa están generando un importante daño ambiental y social”, afirma el colectivo.

“Desde un primer momento nos resultaron hechos muy graves el que un promotor urbanizara unos suelos clasificados como Rústicos de Protección Litoral y de Protección Agrícola para disponer sobre ellos terrazas para un uso de restaurante, determinadas edificaciones de apoyo a esta actividad económica, y nuevas superficies para aparcamiento de coches. Todo ello en un paraje protegido por una norma que considera de interés autonómico la zona denominada El Rincón por su valor como parte de un paisaje a proteger cual es el Valle de La Orotava, y por su condición de zona sensible”, destaca la coordinadora en un comunicado.

Así mismo, los ecologistas señalan que desde un principio denunciaron las obras realizadas en el chiringuito de la Playa, “en las que se modificó la estructura ampliando su volumen, y se equipó cambiando la actividad original en un restaurante, todo ello en zona de tránsito y servidumbre del dominio público marítimo terrestre”. En relación al chiringuito subrayan que la magistrada no ha observado delito por parte del promotor, ya que el Ayuntamiento le concedió licencia“, pese a que los ecologistas sostenían que esas actuaciones ”fueron contrarias a lo que dispone la Ley de Costas“.

La Coordinadora El Rincón insiste en que con el paso de los años, las administraciones públicas no actuaban y que “el promotor continuaba realizando nuevas actuaciones urbanísticas”. Por ello “en el año 2020 decidimos presentar escrito de denuncia ante el Ministerio Fiscal, poniendo el foco solo en el promotor, lo que dio lugar al procedimiento judicial”, exponen.

“Queremos manifestar que lo que nos ha llevado a denunciar es el hecho de entender que las actuaciones llevadas a cabo por la empresa Bollullo Beach están generando un importante daño ambiental, agrario y también social en lo que que se entiende un proceso de gentrificación del entorno, incumpliendo los principios de protección”, resaltan los ecologistas en un comunicado.

En el escrito apuntan que tanto “la ley como el plan especial de El Rincón fueron un referente a nivel estatal como modelo de gestión de un espacio agrario, entre otros aspectos por proponer el que se puedan desarrollar actividades generadoras de beneficios económicos, con el fin de repercutir éstos como complemento económico a la actividad agrícola del conjunto, que es el bien público que se está protegiendo”. Por ello, aclaran que como “defensores de la protección de este entorno y conforme a los fines de esta asociación, no podíamos permitir que se destruyera suelo agrícola y se sobrecargara de aforo un entorno ambiental sensible como lo es la Playa del Bollullo, por el beneficio económico del particular denunciado”.

Además, denuncian que “si bien las actuaciones urbanísticas objeto de la sentencia fueron realizadas entre los años 2018 y 2019, el promotor ha seguido cometiendo otras tantas, las cuales se remontan hasta en los últimos días. Dichas irregularidades se ponen de manifiesto en los propios informes de la oficina técnica municipal, en los que de manera reiterada se informa que determinadas obras carecen de licencia y deberían paralizarse. En este sentido podemos destacar un informe del ingeniero de la oficina técnica en el que recoge que no pudo inspeccionar la edificación del supuesto restaurante porque en ella había una vivienda, que se explota como vivienda vacacional, y que ocupa parcialmente lo que era la terraza del antiguo restaurante, que se ha cerrado y techado aumentando la edificabilidad y volumetría de la edificación, hecho que ya había sido denunciado por esta Coordinadora ante el Ayuntamiento”, denuncian.

“De la consulta de los expedientes a los que hemos tenido acceso, cabe resaltar que el mismo promotor ha presentado licencia para diferentes proyectos de ejecución de viviendas, que ocupan la totalidad de estos suelos, todos de naturaleza rústica, interiores, y sin acceso a vía pública, y que se encuentran pendientes de resolución judicial”, añaden.

“Queremos hacer un llamamiento al Ayuntamiento, con quien nos gustaría ir de la mano la exigencia del cumplimiento del deber legal y en la defensa de El Rincón y del interés público y general, para que actué conforme a sus obligaciones, acceda a revisar las autorizaciones otorgadas tanto a la remodelación del chiringuito de la playa como al trazado viario en actual ejecución, pues en caso contrario nos vemos obligados a presentar nueva denuncia ante el Ministerio Fiscal en relación a las últimas actuaciones de estos cuatro años, y que sea éste quien depure responsabilidades”, concluye el comunicado.