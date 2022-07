Los legendarios Pet Shop Boys ya están en Puerto de la Cruz para su primer concierto en Canarias

Uno de los conciertos del verano en Canarias es sin duda el de la banda británica Pet Shop Boys que dará dentro de su gira Dreamworld este jueves en la ciudad turística. El grupo ya está en Puerto de la Cruz en la que es su primera visita oficial a Canarias para un concierto.

En el campo El Peñón se están perfilando los últimos detalles para dos citas multitudinarias, y sobre todo muy esperadas, por los incondicionales de una banda que lleva 30 años ocupando los primeros puestos de las listas internacionales y más de 100 millones de discos vendidos en todo el mundo además de las incontables escuchas en plataformas como Spotify.

Para aquellas personas rezagadas que todavía no hayan adquirido su entrada pueden hacerlo en www.newevent.es y www.entradas.com

Esta gira por Canarias se prevé espectacular, no solo por los clásicos que el dúo londinense tiene previsto ofrecer a sus fans canarios como Go West, It´s a sin… sino también por la puesta en escena que ya ha dejado un excelente sabor de boca en sus conciertos recientes en la gira que están ofreciendo por España.

Pet Shop Boys llega a Canarias, una pareja musical única que como escritores, productores y re-mezcladores han colaborado en sus más de 30 años de historia con artistas como Dusty Springfield, Lady Gaga, Liza Minnelli, Madonna, David Bowie, Yoko Ono, The Killers and Girls Aloud. Además de haber escrito el musical del West End de Londres, Closer to Heaven.

Sin duda, una oportunidad única en Puerto de la Cruz de ver a este dúo legendario que se ha paseado por los mejores festivales del mundo como Glastonbury, Sonar, Vivid Australia, Coachella USA, Corona Capital México y el fin de semana pasado el BBK de Bilbao.

Patrocinan el evento el Gobierno de Canarias, Canarias avanza con Europa dentro del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Unión Europea, Instituto Canario de Desarrollo Cultural, Turismo de Islas Canarias, Cabildo de Gran Canaria, Cabildo de Tenerife y Ayuntamiento de Las Palmas de Las Palmas de Gran Canaria, Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, Archipiélago Renting, entradas.com, +LED, Distergen y I Love the World.