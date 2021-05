La madre de las niñas desaparecidas en Tenerife difunde un vídeo de ellas para ayudar en su búsqueda

La madre de las niñas desaparecidas junto a su progenitor, Tomás Gimeno, desde hace una semana en Tenerife, Anna y Olivia, de uno y seis años de edad, ha difundido este martes un vídeo de ellas con el fin de ayudar en su localización.

El delegado del Gobierno en Canarias confirma que la búsqueda de las niñas se ha desplazado hacia el sur siguiendo las corrientes: "Todas las unidades están comprometidas con este caso"

Saber más

La investigación se mantiene bajo secreto de sumario y todas las hipótesis se mantienen abiertas, según ha recordado el delegado del Gobierno en Canarias este martes.

Este fin de semana la jueza titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de Güímar dictó el sábado, 1 de mayo, una orden de búsqueda internacional para el padre, Tomás Gimeno. Este juzgado, cuando incoó las primeras diligencias, declaradas secretas, lo hizo por la presunta comisión de un delito de secuestro.

Tomás Gimeno debía devolver las niñas a la madre de estas el pasado martes, 28 de abril, pero no lo hizo. Ese día, según se ha sabido después, acudió con bolsas y maletas a la Marina de Santa Cruz de Tenerife, donde cargó esos bultos en una embarcación de su propiedad, tal y como desvelaron las cámaras de seguridad del lugar. Finalmente, tras varias salidas con la embarcación, abandonó el puerto a primera hora de la madrugada para no regresar. Antes de hacerlo, salió del puerto hasta una gasolinera, donde compró un cargador de móvil. Entonces realizó una última llamada a su expareja diciéndole que no volvería a ver a las niñas ni a él tampoco.

Desde entonces se busca a los tres tanto en el mar, ya que la embarcación apareció a la deriva varios kilómetros al sur del puerto, vacía y sin ancla; como por tierra y aire. Se han realizado ya dos registros en una vivienda propiedad de Tomás, donde las autoridades se llevaron al menos una bolsa con pertenencias.

La última información confirmada por la Guardia Civil es que Gimeno realizó movimientos bancarios por valor de 55.000 euros el día antes de desvanecerse.

Además, se ha constatado que los restos de sangre hallados en la barca pertenecen al padre de las niñas.

El único objeto hallado durante la búsqueda hasta ahora es una sillita de bebé, que fue localizada flotando en el mar en las inmediaciones del lugar en el que apareció la embarcación a la deriva.