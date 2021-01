Más de 400 personas marchan en Tenerife para exigir la reapertura de gimnasios y centros deportivos

"Nos sentimos indefensos", así se manifiesta Fernando Hernández, profesor de la Universidad Europea de Canarias y readaptador del gimnasio Sanaya de Santa Cruz de Tenerife, cuando se le pregunta por las sensaciones del subsector de los gimnasios y el entrenamiento deportivo ante las medidas restrictivas que han echado el cierre temporalmente a sus establecimientos. También es el sentir de más de 400 personas vinculadas a este colectivo, que han realizado, este miércoles, una marcha de protesta desde Presidencia del Gobierno hasta el Cabildo de Tenerife para exigir la recuperación de sus actividades, clausuradas desde el pasado 19 de diciembre al entrar en vigor el nivel 3 de alerta por la pandemia en la isla.

"Se tomaron decisiones sin consultar con los expertos y se ignoró la baja incidencia de casos en deportes y gimnasios", así lo sentencia Hernández para este periódico. Al grito de "no al cierre de los gimnasios" y con numerosas pancartas donde se podían ver mensajes como "el deporte es vida, luchamos por nuestros derechos", "somos salud y bienestar" o "no somos el problema, somos la solución', la marcha transcurrió esta mañana con una alta participación y sin incidentes.

Hernández "no entiende" la decisión de cerrar los establecimientos en su totalidad. "Somos un colectivo muy formado y tratamos con personas que, en muchos casos, se presentan con patologías importantes y necesitan hacer deporte por su salud", destaca.

Solo en Tenerife hay más de 650 centros de entrenamiento deportivo que generan unos 2.000 empleos, y desde el subsector se quejan de que las medidas impuestas por el Gobierno de Canarias han hundido a las empresas, al tiempo que no entienden cómo se permite la actividad en los centros comerciales, que han estado llenos de gente durante la campaña de Navidad. "Este es un colectivo en el que nos conocemos todos y sabemos de gente que no ha podido resistir a estas semanas de restricciones absolutas, profesionales que no se podrán levantar después de esta", agrega el readaptador físico de Sanaya.

Ante la posibilidad de reducirse las medidas restrictivas esta semana y gracias a los buenos datos de Tenerife de los últimos días (ayer se contabilizaron tan solo 54 casos nuevos en la isla), los profesionales de los gimnasios se encuentran con "ilusión para retomar la actividad, pero con impotencia por el daño ocasionado y con ganas de que todo esto se solucione", finaliza el profesor universitario.