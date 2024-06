Un tinerfeño, condenado a dos años de cárcel por mensajes de odio contra Israel, EEUU y Netanyahu

Un hombre, residente en Puerto de la Cruz, Tenerife, acusado de un delito de incitación al odio por verter comentarios en una red social, principalmente contra Israel y el sionismo, pero también contra Estados Unidos y contra la Iglesia Católica, ha aceptado una pena de dos años de cárcel.

La sentencia de conformidad ha sido adoptada en el transcurso de una vista oral celebrada este miércoles en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

El procesado acepta participar en cursos contra la discriminación y a favor de la igualdad.

Además, durante un periodo de cuatro años estará inhabilitado para realizar trabajos que estén relacionados con la labor docente, tiempo libre o deportivo.

En principio, el acusado no quedará privado de libertad, aunque al no haberse podido confirmar sus antecedentes penales por un fallo informático, quedará pendiente de que no haya cometido un delito que le impida eludir la entrada en prisión.

El ya condenado deberá pagar una multa de unos 1.000 euros y retirar los comentarios de odio vertidos en las redes que lo llevaron a ser acusado por la Fiscalía y que se centran en críticas e insultos a Estados Unidos, Israel y la Iglesia Católica, entre otros.

Al procesado se le atribuyó haber estado vertiendo en esa red social a través de su perfil, que cuenta con casi 4.000 seguidores, numerosos comentarios de incitación al odio.

En concreto, la Fiscalía destacó 54 publicaciones en abierto sin ningún tipo de restricciones, acompañadas de fotografías y vídeos. Este material no tendría otro fin que “incitar a la violencia y al odio y a la discriminación hacía determinados colectivos, en concreto a la comunidad judía, los Estados Unidos e Israel”, según se recoge en el escrito de acusación de la Fiscalía.

En la página se detectaron referencias al yihadismo con llamamientos a la violencia y otros de parecido tenor en los que se ve cómo decapitan a ciudadanos de color, o contra el trato dado por China a una minoría religiosa.

En su momento, se acordó la entrada y registro en su domicilio en Puerto de La Cruz, donde se intervinieron diverso material y dispositivos informáticos sobre los que se sustentó esta causa.

En general los contenidos se centraban en la “celebración” del aniversario del ataque a las Torres Gemelas de Nueva York, el 11 de septiembre de 2001, acompañado de insultos al expresidente de Estados Unidos, Barack Obama.

También aparecen noticias como la muerte de varios jornaleros en Afganistán por un dron de Estados Unidos atribuido a un error, por lo que se hacía un juego de palabras con el término “errorismo” y varios insultos.

Otro grupo de informaciones lo ocupan publicaciones, con referencias a las actuaciones de soldados israelíes con los palestinos, a los que llama “ratas sionistas bastardos” a la hora de referirse a los judíos.

También arremete contra el primer ministro israelí y hay un vídeo alegrándose de la explosión de un vehículo militar israelí, llamando “perros” a los fallecidos.

La religión católica también es objeto de sus críticas y para ello utiliza montajes fotográficos con referencias a curas pedófilos, al papa y la noticia de un individuo que llevaba cuatro kilos de cocaína dentro del Vaticano.