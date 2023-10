Doce días y contando: la ola de calor se eterniza en Canarias

Canarias lleva ya 12 días sufriendo una intensa ola de calor que ha sido calificada de “excepcional” por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y que, además, está siendo acompañada por un episodio de calima en casi todas las islas. Son ya 12 días con los termómetros marcando máximas que rondan los 35 grados de media, 39 en los días más fuertes, y que no bajan en muchos puntos de los 30 incluso de noche.

A esto hay que sumar la humedad en las zonas costeras, con lo que la sensación térmica es aún más fuerte. Los registros de las estaciones de Aemet repartidas por las islas están dejando récords de máximas a diario y el archipiélago lleva más de una semana copando el mapa de los puntos más calientes del país.

Calor y aire cargado de polvo sahariano, irrespirable, han creado un clima de sofoco en las islas que parece no tener fin. Y de hecho la Aemet no prevé que cambie la tendencia esta semana. Mientras que en la Península una borrasca atlántica hará descender los termómetros a partir de este jueves y llevará lluvias a gran parte del país, en las Islas las temperaturas no se moverán en los próximos días, al menos hasta el fin de semana.

Lo inusual de este episodio, además de haberse producido en pleno otoño y que afecta a todo el archipiélago, es que está durando muchos días. No han sido picos puntuales ni una o dos jornadas de calor, es que las Islas van ya para dos semanas con el horno encendido. Y sin lluvias a la vista.

La situación es tal que los avisos amarillos de Aemet por calor han pasado de ser noticia a ser lo habitual. El Gobierno canario solo mantiene activa la alerta por riesgo de incendios forestales, y finalizó la emitida por altas temperaturas. Sin embargo, este martes tomó la decisión de suspender las clases (toda actividad lectiva y no lectiva) en todas las islas y en todos los niveles, excepto el universitario. Está previsto que las clases se retomen el lunes, aunque no está asegurado que para entonces las temperaturas hayan descendido y regresado a los valores normales para la época. De hecho, el parte de Aemet para el domingo 15 afirma que las temperaturas “aún se mantendrán en valores elevados para las fechas en Canarias, donde podrían superarse los 33-35 grados”.

Cuándo acabará el calor

El tema de conversación en todas las islas es, por supuesto, cuándo acabará este calor, cuándo llegará algo de aire fresco que, ademá, se lleve la calima. Los modelos de predicción no son muy halagüeños. Aemet indica que la semana que vienes, desde el día 16, “en Canarias no es descartable que la cola de algún frente pueda ejercer también su influencia, con intervalos nubosos y probables precipitaciones, en especial en las islas de mayor relieve”. Y respecto al calor, añade que las temperaturas “descenderán para situarse en valores habituales para las fechas, y predominará un viento de componente oeste, flojo en general”, pero a mayor antelación, más probabilidad de cambio, por lo que Aemet señala que este parte tiene “un margen de incertidumbre”. El tiempo, nunca mejor dicho, lo dirá.