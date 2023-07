El abogado investigado en Mediador aprecia “soberbia y malos modos” en la instrucción

El abogado Plácido Alonso Fumero Peña, investigado en el caso Mediador, ha criticado este jueves la instrucción de este procedimiento porque considera que se ha realizado “con soberbia y malos modos”.

El letrado ha comparecido en el Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife, el responsable de la investigación de esta presunta trama de corrupción por la que están imputados varios cargos públicos y empresarios.

“La prepotencia no vale, nadie está por encima de la Ley”, ha señalado tras su salida de los juzgados Fumero Peña, quien asegura que no tiene miedo a ser investigado porque lo único que ha recibido es “una caja de quesos” que le entregó un empresario al que redactó unas alegaciones para evitar una sanción por no justificar una ayuda.

Al ser abogado, Fumero Peña se representa a sí mismo pero también se da la particularidad de que ha sido llamado a declarar como testigo por parte de nuevo abogado de Antonio Navarro Tacoronte, el intermediario que nombre al caso Mediador y al que representó hasta finales de enero, antes de que el caso saltara a la opinión pública.

Los presuntos delitos descubiertos en la investigación de esta trama afloraron al recuperar las grabaciones, conversaciones de Whatsapp y fotografías que Navarro Tacoronte guardaba en dos teléfonos móviles.

En el inicio del caso, como letrado de Navarro Tacoronte, Fumero Peña se opuso de forma radical a que su cliente facilitase a la juez los móviles, dado que este había comparecido como denunciado por una posible estafa para explicar unos cargos que aparecieron en la tarjeta que compartía con el exdirector general de Deportes del Cabildo tinerfeño Ángel Luis Pérez Peña.

Su postura provocó que discutiera durante casi 40 minutos con la magistrada que este jueves lo ha interrogado con imputado y también que Navarro Tacoronte optara por contratar a otro abogado.

Al llegar al Juzgado, Fumero Peña ha señalado que lo ocurrido en aquel entonces tendría tanta trascendencia, que podría dar lugar a la nulidad de todo el procedimiento.

Aunque ha señalado que no es agradable comparecer como investigado, se alegra de que “por fin” puede “poner las cosas en su sitio” e intervenir en un procedimiento “en el que hasta ahora no podía actuar”.

Su negativa a entregar los terminales de Navarro Tacoronte, pese a desconocer cuál era su contenido exacto, se debía a que su cliente había comparecido ante la juez por otra causa, una posible estafa.

Ha reconocido que tenía conocimiento de la existencia de fotos de políticos o asuntos relacionados con la prostitución y las drogas, pero consideraba que habían sido llamados a declarar por otro asunto, de manera que “la prueba se tenía que ceñir exclusivamente” a la denuncia inicial.

Ha aclarado incluso que, aunque supiera que en los teléfonos había pruebas de la existencia de una organización criminal, se “hubiera negado igualmente” a entregarlos, porque como abogado defensor, “por un delito de estafa, que como mucho supone dos años de cárcel”, no iba a exponer su cliente a cargos que pueden llegar a quince años.

En aquel entonces aportaron los correspondientes mensajes cruzados entre los titulares de la tarjeta, con lo cual el procedimiento estaba “prácticamente archivado”, hasta que se volcó el contenido de las dos terminales y se inició el “caso Mediador”.

Este jueves también han declarado el aún viceconsejero del Sector Primario del Gobierno de Canarias, Álvaro de la Bárcena, y la jefa de Servicios de la Consejería de Agricultura, Estefanía González, precisamente por la prescripción de la ayuda concedida a una quesería cuyas alegaciones hizo Fumero.