Las agendas donde el gerente de Urbaser anotaba los pagos a la alcaldesa: “Quiere 40.000 para sus chanchullos y un Rolex”

En el ámbito penal, se llama pieza de convicción a un objeto que para las acusaciones constituye la evidencia de la comisión de un delito. En el caso Jable, que juzga desde la semana pasada a la exalcaldesa de Arrecife María Isabel Déniz, al exsecretario municipal Felipe Fernández Camero y a otros nueve acusados, hay más de una decena de cuadernos y agendas donde uno de los procesados, Jacinto Álvarez, exgerente de Urbaser en Lanzarote, anotaba todo lo que acontecía, incluido los pagos que, según la Fiscalía, la empresa realizó a políticos y funcionarios a cambio de la adjudicación y el mantenimiento del contrato de recogida de residuos sólidos urbanos y traslado al vertedero del municipio.

Esos cuadernos y agendas fueron los protagonistas de la cuarta sesión del juicio, celebrada este jueves en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas. En esta jornada sólo declaró una testigo, la hija de Jacinto Álvarez. Su declaración ya había comenzado el pasado lunes por videoconferencia desde Lanzarote, pero el representante del Ministerio Público en esta causa, Javier Ródenas, había solicitado que esta testigo acudiera a la Ciudad de Justicia de Las Palmas de Gran Canaria para poder cotejar esos documentos y acreditar quién había escrito esas anotaciones.

Durante su declaración en dos días, la testigo I.A. ha explicado que, además de su padre, en esos cuadernos y agendas también escribían ella, la secretaria de Álvarez y un trabajador de la empresa Tecmed (luego Urbaser), aunque se limitaban a “pasar a limpio” lo que el gerente de la empresa en la isla apuntaba en otros lugares.

En la comparecencia de este jueves, el fiscal ha ido exhibiendo una serie de anotaciones que la testigo ha identificado, todas ellas, con la letra de su padre. Entre ellas, destacan las que tienen que ver con el viaje que la entonces alcaldesa de Arrecife realizó en enero de 2004 junto a su marido a Kenia, vía Tanzania. En una agenda azul identificada como “Viajes Tecmed 2003”, el gerente de Urbaser escribió el 8 de noviembre de 2003: “Hablé con María Isabel (Déniz) para que le pague un viaje a Kenia”.

El fiscal y el resto de las acusaciones (el Ayuntamiento de Arrecife y la asociación Transparencia Urbanística) sostienen que Urbaser, ya por entonces concesionaria del servicio de limpieza del Ayuntamiento tras un amaño reconocido por el Jefe de la Oficina Técnica, pagó el viaje que la entonces alcaldesa de Arrecife realizó entre el 17 y el 27 de enero al país africano en compañía de su marido y que, para ello, entregó un sobre con 14.000 euros en efectivo al entonces secretario Felipe Fernández Camero.

Durante su declaración como acusada, Déniz dijo que Urbaser sólo le pagó el viaje a Madrid para asistir a unas jornadas de trabajo, pero que ella había aprovechado para coger unos días de vacaciones y volar a Kenia para celebrar su 25 aniversario con su marido, aunque sostuvo que esos billetes los pagó ella. Fernández Camero, por su parte, defendió también que la empresa solo le pagó el viaje a Madrid para “una feria”, que después se quedó en la capital en la casa de su hijo y negó que viajara a África.

En la sesión de este miércoles, se leyeron otros pasajes de esas agendas que, según la testigo, fueron escritas por su padre, el gerente de Urbaser en Lanzarote. “Volví a la oficina. Me dieron 14.000 para el viaje de la alcaldesa y 30.000 para tapar agujeros de la casa”, escribió el 17 de noviembre. Nueve días después, apuntó el nombre de Felipe Fernández Camero y el localizador de un vuelo con la siguiente apostilla: “Me tiene perseguido con los billetes del viaje. Me ha llamado hoy”.

El 3 de diciembre recogió que había llevado al secretario municipal los billetes del viaje a Madrid “para que los cambie o haga lo que le dé la gana”. “Son 14.000 euros. Ya está cumplido lo del viaje al Kilimanjaro”, escribió aludiendo al vuelo a Tanzania.

En esa misma agenda escribió que se vio en el hotel Meliá con el histórico dirigente Dimas Martín, fundador de la formación en la que entonces militaba la alcaldesa (el Partido de Independientes de Lanzarote -PIL-) y que le dio un sobre con 32.000 euros. Martín, en la cárcel por causas anteriores, reconoció en la primera sesión haber recibido 72.000 euros de la empresa.

Un Rolex en 2005

Con respecto a la agenda de 2005, en la sesión de este jueves se leyeron, entre otras anotaciones, una en la que Jacinto Álvarez decía que Rafael Arrocha, jefe de la Oficina Técnica del Ayuntamiento y responsable del informe propuesta que otorgó a Urbaser el contrato de limpieza, le estaba reclamando 180.305 euros y que la alcaldesa le exigía 30.000 euros y “por su cumpleaños” un reloj Rolex Cadete de acero y oro en números romanos. Cinco días después, volvía a anotar: “Isabel quiere 40.000 euros para sus chanchullos y un Rolex”. Durante su declaración como acusado, uno de los directivos de Urbaser reconoció haber firmado el cheque con el que se pagó ese reloj.

La testigo I.A., hija de Jacinto Álvarez, identificó “sin duda” la letra de su padre en esas anotaciones y en las que apuntaba “Ver a Felipe Fernández Camero entregar los pliegos” el 22 de mayo, día en que se produjo la apertura de los sobres con las ofertas para el concurso de limpieza. A preguntas del abogado de Fernández Camero, dijo desconocer cuál era la dinámica de su padre y si esos registros los hacía por la mañana, sobre sus previsiones del día, o con posterioridad a que hubieran ocurrido los hechos.

El juicio continúa el próximo lunes con la declaración de los peritos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que elaboraron el informe que detectó un incremento patrimonial de Isabel Déniz durante esos años y de los peritos que redactaron el informe presentado por la defensa de la exalcaldesa para contrarrestarlo.

