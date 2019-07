Como si un magistrado soltara una ponencia sin admitir preguntas de su audiencia

El derecho del juez acusado, Salvador Alba, a no responder a las acusaciones le ha permitido explayarse, incluso ante las cuestiones planteadas por el ministerio fiscal La primera jornada tuvo otros contrastes cuando por la tarde ya dieron su versión de los hechos el empresario Miguel Ángel Ramírez y el abogado Sergio Armario, que fue quien preparó la entrevista del juez con el empresario, grabada por este En cuestiones previas se ha admitido el testimonio de Héctor de Armas, ex mano derecha de Miguel Ángel Ramírez y ahora enfrentado a muerte con su exjefe; pero no los propuestos por las acusaciones, el exministro José Manuel Soria, entre ellos