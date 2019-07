El juez Alba solo responde a las preguntas del fiscal y su abogado y se declara víctima de un “chantaje”

El juicio más mediático del año en Canarias, el que sienta en el banquillo al magistrado Salvador Alba, ha arrancado este lunes con la declaración del encausado, que se ha negado a contestar a las preguntas de la acusación particular y de las acciones populares. Al responder a las cuestiones formuladas por la Fiscalía y por su propio abogado, el juez, suspendido de funciones desde julio de 2018, se ha declarado víctima de un “chantaje” de Miguel Ángel Ramírez, el empresario que grabó la conversación que ambos mantuvieron en el despacho del primero en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas para fabricar una declaración en sede judicial del entonces presidente de Seguridad Integral Canaria. Una reunión que tenía como finalidad última, según las acusaciones, perjudicar a su compañera de profesión Victoria Rosell, que en aquel momento (marzo de 2016) era diputada de Podemos en el Congreso por la provincia de Las Palmas.

Alba ha incidido en la tesis de la manipulación de las grabaciones realizadas en ese encuentro del 16 de marzo de 2016, no solo en los dos archivos entregados por Ramírez en el Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria dos meses después, sino también en el denominado REC004, fruto de un hallazgo casual durante la investigación de la Guardia Civil y del que se ha acreditado su integridad.

El magistrado procesado sostiene que esos audios son el resultado de un ejercicio de “corta y pega” de conversaciones que habrían tenido lugar en diferentes momentos. Alba ha defendido que a lo largo de la instrucción se le han atribuido frases que él nunca pronunció o, al menos, no en el contexto de esa conversación con Ramírez. Entre ellas ha aludido a la expresión “me lo cargo”, en referencia a la posibilidad de archivar la causa contra el empresario en caso de que resultasen acreditados los vínculos comerciales entre el presidente de Seguridad Integral Canaria y el periodista Carlos Sosa, pareja de la anterior instructora del procedimiento, Rosell. "Yo no digo me lo cargo, lo dice Ramírez".

Tampoco ha reconocido la autoría de la sentencia “y la fiscal se tendrá que joder”. Según Alba, esa frase ha sido extraída de una conversación con el abogado de SIC, Sergio Armario, y el propio Ramírez, el 23 de marzo de 2016, instantes después de que el empresario prestase declaración en sede judicial en los términos pactados en la reunión del 16 de marzo que da origen a la causa. Y no dice "la fiscal, sino "el fiscal", según ha declarado.

Al inicio de su comparecencia, Alba ha relatado cómo organizó esa reunión del 16 de marzo. Lo hizo, según su versión, a instancias del abogado Sergio Armario, quien le habría trasladado, a raíz de una declaración judicial del director financiero de SIC, la existencia de varios contratos que vincularían a la pareja de Rosell con el empresario Ramírez. El procesado ha afirmado que ese día pensaba encontrar a Héctor de Armas, administrador de la empresa, y no a Ramírez, ya que era al primero a quien representaba Armario, con quien había contactado.

A lo largo de su declaración, que se ha extendido cerca de dos horas, Alba ha tratado de trasladar a la sala la idea de que en ningún momento tuvo la intención de orientar la declaración que haría Ramírez una semana después en sede judicial y con presencia de todas las partes personadas en la causa por delito fiscal. "Todo lo contrario. Es él el que empieza a decirme me tienes que preguntar esto, lo otro… Yo, sinceramente, estaba pensando para mis adentros: le preguntaré lo que me da la gana. Creo que el interrogatorio del 23 de marzo mis preguntas no tienen nada que ver con lo que yo he escuchado de esa grabación. Hay otras que sí, pero no son mías", ha manifestado el juez.

Y es que Alba ha involucrado en la maniobra a la fiscal de la causa de Ramírez, Evangelina Ríos, la misma que incoó en diciembre de 2015, en plena campaña electoral, unas diligencias preprocesales contra Rosell por motivos disciplinarios, una investigación que fue anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) por vulnerar derechos fundamentales de la jueza. En su declaración de este lunes, Alba ha manifestado que Ríos tuvo conocimiento de su reunión con el empresario el mismo día en que se produjo, el 16 de marzo, y que participó en el interrogatorio practicado al investigado una semana después formulando incluso más preguntas que él en relación con esas supuestas relaciones comerciales con Carlos Sosa que habían finalizado en 2009, cinco años antes de que la jueza abriera diligencias contra Ramírez y antes incluso de que fuera pareja del periodista.

