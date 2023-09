El Supremo confirma la condena al exjefe de prensa de José Manuel Soria por atentar contra el honor de un juez

El exjefe de prensa de José Manuel Soria, quien fuera ministro de Industria en el Gobierno de Mariano Rajoy (2011-2016) y todopoderoso dirigente del Partido Popular de Canarias, tendrá que indemnizar con 25.000 euros al juez titular de Instrucción 2 de Las Palmas de Gran Canaria por haber vulnerado su honor. El Tribunal Supremo acaba de ratificar la sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas que condenaba al comunicador Juan Santana junto a la empresa propietaria de la emisora Radio Las Palmas y a la exmujer del magistrado, Paula Cabrera, por lo dicho en una entrevista realizada a esta en la que se vertieron duras acusaciones al afectado referidas a su proceso de divorcio y otras cuestiones de su esfera privada.

El Supremo rechaza de plano el intento de Santana, que recurrió en casación en solitario, por carecer su recurso de fundamento, básicamente referido a los problemas que sufrió con el abogado de oficio que debía haberle representado en el juicio que se celebró en un juzgado de primera instancia y que no compareció aquel día. Tanto el juez de instancia como la Audiencia Provincial de Las Palmas y ahora el Supremo ratifican que no se vulneraron los derechos de Santana y que por lo tanto no sufrió indefensión.

De este modo, se confirma la sentencia de primera instancia con la única corrección de la cantidad a abonar al juez Passaro en concepto de indemnización, que pasó de 50.000 a 25.000 euros en el recurso ante la Audiencia Provincial. La condena tiene carácter solidario, por lo que la víctima podrá reclamársela a cualquiera de las partes: Juan Santana, Paula Cabrera o Caroma de Inversiones, la empresa propietaria de Radio Las Palmas.

La entrevista que provocó esta condena se celebró en noviembre de 2018 en el marco de la campaña que el comunicador había puesto en marcha en defensa de la posición del exjuez Salvador Alba Mesa, actualmente en la prisión de Estremera (Madrid), cumpliendo una condena de seis años y medio de cárcel por los delitos que cometió cuando conspiró contra la magistrada Victoria Rosell, actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género. Juan Santana respaldaba plenamente al juez delincuente, como lo había hecho anteriormente José Manuel Soria, y en ese empeño aceptó llevar a su programa vespertino de Radio Las Palmas (ya suprimido de la parrilla) a la ex mujer del juez Rafael Passaro, contra el que Alba tenía cuentas pendientes por haber archivado una denuncia que interpuso contra el empresario Miguel Ángel Ramírez por haberlo grabado en su despacho precisamente conspirando para la comisión de los delitos que finalmente lo llevaron a la cárcel. Aquella grabación fue la que, a la postre, sirvió para destapar los delitos por los que el exjuez corrupto fue condenado.

La entrevista, de la que el comunicador incluso publicó fotos en las redes sociales de la emisora, se convirtió en un ataque personal al juez Passaro y durante la cual se ventilaron asuntos de carácter “personal y familiar” del juez que nada tenían que ver con el caso, y sí con su proceso de divorcio con la entrevistada, lanzar sospechas infundadas sobre su falta de parcialidad como profesional y cuestionar su “rectitud y honorabilidad” sin ninguna prueba, dice la sentencia.

Condenado por acosar a Victoria Rosell

No ha sido esta la única condena que atesora Juan Santana por sus ataques a jueces enemistados con Salvador Alba. La víctima de esta última, la magistrada Victoria Rosell, actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, lo denunció por acosarlo en las redes sociales.

Santana fue condenado en primera instancia por acosar a Rosell en Twitter, ahora X, a indemnizarla con 3.000 euros y a no comunicar con ella “por cualquier medio, directo o indirecto, incluyendo cualquier medio de comunicación o medio informático o telemático, contacto escrito, verbal o visual”. La sentencia se encuentra en estos momentos recurrida por el comunicador ante la Audiencia Provincial de Las Palmas.