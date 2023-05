Condenado por acosar a Victoria Rosell el exjefe de prensa del exministro José Manuel Soria

El que durante más de dos décadas fuera responsable de prensa de José Manuel Soria y del Partido Popular de Canarias, Juan Santana Hernández, ha sido condenado penalmente por acosar en Twitter a la actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, a la que tendrá que indemnizar con 3.000 euros y con la que no podrá comunicar durante dos años “por cualquier medio, directo o indirecto, incluyendo cualquier medio de comunicación o medio informático o telemático, contacto escrito, verbal o visual”.

Así lo ha sentenciado la titular del Juzgado de lo Penal 1 de Las Palmas de Gran Canaria, María Gabriela Ramos Sáenz, que ha condenado a Santana a una multa de seis meses (a razón de 8 euros diarios, equivalentes a 1.440 euros), y a pagar las costas judiciales, incluidas las de la acusación particular.

La sentencia establece como hechos probados que Juan Santana publicó en su cuenta de Twitter decenas de mensajes dirigidos a Victoria Rosell durante el mes de septiembre de 2018, cuando la destinataria ejercía como magistrada titular del Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria tras verse obligada a abandonar su carrera política en 2016 por la denuncia interpuesta por el entonces ministro de Industria, José Manuel Soria. La denuncia de Soria formaba parte de la conspiración de la que luego quedó probado que participaba también el exjuez corrupto Salvador Alba, actualmente en prisión precisamente por falsificar pruebas contra su compañera y remitirlas al Tribunal Supremo para que la querella del ministro fuera admitida a trámite, como así ocurrió.

Dice la sentencia que Santana envió a través de Twitter “numerosos mensajes directos personalmente a la sra. Rosell, mediante enlace al perfil personal de ésta en dicha red social, para perturbar su (...) estado anímico y psicológico, en relación a los hechos objeto de tal procedimiento penal en el marco del referido enfrentamiento político y judicial”.

Cuando Santana enviaba esos mensajes dirigía y presentaba un programa en Radio Las Palmas (filial local de EsRadio) al que con asiduidad invitaba a Salvador Alba para que proclamara su inocencia y acusara permanentemente a Victoria Rosell y a su entorno de ser los que conspiraban contra él. El locutor divulgaba a través de sus redes sociales de modo reiterado las entrevistas que hacía a Salvador Alba con mensajes como “¿Es objeto el juez Alba de una cacería?”; “Los amigos de @VickyRosell y Carlos Sosa a por el juez Alba. Escucha aquí el comentario inicial del programa (...)”; “La juez @VickyRosell pareja del periodista @CarlosSosa_ podría ser inhabilitada para ser candidata al CGPJ. @VickyRosell utilizó documentos reservados para publicarlos en su tw”; “@VickyRosell quiere estar en el C.G.P.J. Cuando fue diputada ya pedía un trato diferente al resto de ciudadanos. ¿Merece una persona así tener un premio?”; “@VickyRosell pareja del sentenciado por Calumnias e injurias Carlos Sosa, lo tiene muy difícil para entrar en el Consejo General del Poder Judicial”; “Los Magistrados que conforman el Tribunal que juzgará a Salvador Alba está formado por amigos de la Magistrada Victoria Rosell, actora civil en el proceso...”, y continuamente remitiendo a sus largas conversaciones radiofónicas con el delincuente, a cuya versión daba siempre plena credibilidad.

La magistrada firmante de la sentencia entiende que por parte del ahora condenado no se practicó durante el juicio “prueba de descargo que desvirtue el contundente testimonio prestado por la denunciante a lo largo de la causa, en quien no se aprecia ni infiere motivo espúreo alguno, habiendo quedado acreditados los elementos objetivos y subjetivos del delito de acoso, siendo de destacar, por lo que a este último se refiere, el efectivo conocimiento por parte del sr. Santana Hernández, periodista de profesión, de la condición de víctima por daños psicológicos de la sra. Rosell en la causa penal dirigida por la actuación del sr. Alba, no siendo en forma alguna creíble que dicho conocimiento lo tuviese a raíz de la lectura de la sentencia finalmente dictada, teniendo en cuenta en este sentido no sólo su actividad profesional sino también la asiduidad con la que el sr. Alba acudía a su programa”.

Alba y Santana conocían perfectamente el daño emocional infligido a Victoria Rosell durante el proceso en el que estuvo envuelta por las pruebas fabricadas contra ella porque ambos se mofaron de los informes psicológicos aportados a la causa durante uno de los programas emitidos en Radio Las Palmas.

El Ministerio Fiscal, representado por el responsable de Delitos Tecnológicos de la Fiscalía de Las Palmas, José Antonio Díez, interesaba para el acusado la pena de doce meses de multa por el delito de acoso, además de una indemnización para la víctima de 3.000 euros. Juan Santana estuvo representado por Nicolás González-Cuéllar, el tradicional abogado de José Manuel Soria y hasta hace unos meses de Salvador Alba Mesa. La procuradora del acusado fue María del Carmen Benítez, esposa del exministro Soria.

En nombre de Victoria Rosell ejerció la acusación particular la abogada tinerfeña Sandra Rodríguez Vázquez.

Juan Santana Hernández fue durante más de 20 años jefe de prensa del Partido Popular de Canarias y, casi desde el inicio de la carrera política de José Manuel Soria López, integrante del equipo de comunicación en las instituciones donde gobernó: Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria, Vicepresidencia del Gobierno de Canarias y Ministerio de Industria y Turismo, donde fue responsable máximo del gabinete de prensa. Su carrera profesional a la sombra de Soria acabó como responsable de comunicación de la Delegación del Gobierno en Canarias, poco antes de que el ministro dimitiera al aparecer en los llamados papeles de Panamá y descubrirse que operaba en paraísos fiscales.

Santana volvió entonces a Radio Las Palmas para hacerse cargo de un programa de tarde en el que continuó ejerciendo sin disimulo como responsable de comunicación de una opción política. Desde el inicio del caso Alba, se alineó con el juez corrupto cuando ya se había descubierto su estratagema y la de José Manuel Soria, dirigida a acabar con la carrera política y profesional de Victoria Rosell.

En esa estrategia radiofónica, a mayor gloria la posición de Soria y de Alba, Santana y Radio Las Palmas ya recibieron una condena judicial por vulnerar el derecho al honor de otro magistrado ejerciente en Las Palmas de Gran Canaria, Rafael Passaro. La condena incluyó también a la exmujer de Passaro, a la que el locutor invitó a su programa por indicación de Salvador Alba para que comentara aspectos íntimos de su separación matrimonial así pasarle factura por haberle archivado una denuncia del exjuez corrupto contra el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, precisamente por la grabación de aquella conversación gracias a la cual se descubrió la conspiración contra Victoria Rosell.

Santana, su emisora y la mujer entrevistada por aquel fueron condenados solidariamente a 25.000 euros de multa.

La sentencia que condena a Juan Santana es recurrible ante la Audiencia Provincial de Las Palmas.