Alemania excluye a Canarias y Baleares de su recomendación de no realizar viajes no esenciales

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania ha emitido una nueva recomendación por la que desaconseja los viajes no esenciales con destino a las regiones españolas de Aragón, Cataluña y Navarra por el aumento de contagios de coronavirus de las últimas fechas, si bien excluye a Baleares y a Canarias de su recomendación de no realizar viajes no esenciales.

El departamento que dirige Heiko Maas ha tomado la decisión de actualizar sus recomendaciones con respecto a España por "las altas tasas de infección".

"Los viajes no esenciales a las comunidades autónomas de Aragón, Cataluña y Navarra no están recomendados actualmente por el alto número de contagios y las barreras locales", ha afirmado el departamento que dirige Heiko Maas en su última actualización de recomendaciones de viajes en relación a España, publicada este martes a primera hora de la mañana.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania ha señalado que "actualmente" hay "nuevos focos regionales de contagios en Aragón, Cataluña y Navarra". "Cuando estén en Aragón, Cataluña y Navarra, eviten desplazamientos innecesarios e intenten no salirse del camino antes de volver a hacerse un test de COVID-19", ha aconsejado.

En relación a Cataluña, el Ministerio germano ha recordado que el Gobierno catalán ha emitido recomendaciones de no salir de las viviendas en varias zonas y también para que no haya reuniones de más de diez personas, además de una prohibición de celebración de eventos culturales y deportivos y actividades de ocio nocturno.

Con respecto a Aragón, ha indicado que el Gobierno aragonés ha impuesto restricciones para restaurantes, tiendas, piscinas, instalaciones deportivas o centros culturales en Zaragoza y en las zonas de Monegros, Bajo Cinca y Bajo Aragón-Caspe desde el 24 de julio. "Las autoridades sanitarias de la comunidad autónoma de Aragón recomiendan que no se salga de Zaragoza o no se viaje a Zaragoza", añade.

Además, la diplomacia alemana ha recordado que en las islas Baleares las autoridades "han ordenado el cierre de bares y tiendas" en la zona de la playa de Palma de Mallorca "hasta el 15 de septiembre".

La recomendación de Alemania para evitar los viajes a Cataluña, Aragón y Navarra llega después de que el Gobierno de Reino Unido haya desaconsejado los viajes no esenciales a España y haya decidido imponer una cuarenta de catorce días a todos los viajeros que lleguen procedentes de territorio español. El viernes pasado, Francia recomendó a sus ciudadanos no viajar a Cataluña.

