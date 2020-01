Torres pide un debate "tranquilo y sosegado" sobre las medidas para contener el alza de los precios aéreos

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, pidió este miércoles un debate "tranquilo y sosegado" sobre las medidas aplicables para contener el alza de los precios de los billetes aéreos en las conexiones entre Canarias y la Península. Torres da por hecho que la próxima semana saldrá de Canarias un paquete de propuestas que incluya los precios de referencia "y otras medidas" para impedir nuevos encarecimientos de los billetes aéreos. Y remató: la bonificación del 75% aplicable a los residentes "no puede conducir" a más escaladas de precios por parte de las aerolíneas, que desnaturalizan la finalidad de la ayuda y además crean dificultades añadidas para los viajes de no residentes, entre ellos los turistas peninsulares.

Torres hizo esta declaración durante una vídeo entrevista para Canarias Ahora realizada en Madrid en la jornada inaugural de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2020. Pero los precios no son su única preocupación. El presidente canario también admitió su inquietud por la demonización creciente del transporte aéreo por el consumo de queroseno de los aviones y su eventual impacto en la conectividad y finalmente en el sector turístico: "Me preocupa, sí".

El jefe del Gobierno canario dio por hecho que la próxima cumbre sobre transporte aéreo que se celebrará en Canarias con Baleares, Ceuta y Melilla tendrá como conclusión un paquete de propuestas para poner freno a la escalada de precios aéreos. Unas horas antes, su consejero de Obras Públicas, Sebastián Franquis, había declarado que Canarias pedirá precios máximos y también la declaración de Obligación de Servicio Público (OSP), herramienta que requiere la convocatoria de concursos para que las aerolíneas se hagan con determinados trayectos.

Torres no fue tan lejos al enumerar las medidas, pero sí subrayó que cualquier iniciativa requerirá un debate "tranquilo y sosegado". Su recomendación no es baladí. La introducción del 75% de descuento a los residentes canarios y baleares ha producido distorsiones en el mercado y encarecimiento de los billetes. Pero, en el pasado, el Ministerio de Fomento ya ha puesto en práctica y luego retirado medidas como los precios máximos o las declaraciones de OSP que resultaron contraproducentes, en unos casos por no provocar como efecto la bajada de los precios, en otros por producir efectos perniciosos de reducción de la competencia.

El presidente canario también apeló "al sentido común" para evitar que la creciente demonización del transporte aéreo por su huella medioambiental acabe por provocar un impacto en la conectividad de Canarias y en su sector turístico. Ante la multiplicación de medidas impositivas sobre el consumo de queroseno en varios países europeos, entre ellos alguno de los que son grandes mercados emisores de turistas a Canarias, como Alemania, Torres sostiene que es necesario un trabajo intenso con los eurodiputados. Subrayó que la contaminación por dióxido de carbono que provocan los automóviles multiplica por más de diez la que generan los aviones, con la gran diferencia de que éstos transportan a cientos de personas. Pero también que todavía están tecnológicamente muy lejanas las alternativas a los aviones convencionales, como las aeronaves que se alimenten con electricidad.

Ángel Víctor Torres se mantiene además en guardia y "muy vigilante" ante operaciones de concentración que se están produciendo en el sector aéreo, caso de la propuesta del grupo IAG, propietario de Iberia, Iberia Express y Vueling, para hacerse con la propiedad de Air Europa. El jefe del Gobierno recordó que se trata de una compraventa que estará vigilada por las autoridades de la competencia para asegurar que no se producen situaciones de monopolio ni de oligopolio. "Estaremos vigilantes para que no se produzcan encarecimientos de precios ni tampoco pérdidas de conectividad".